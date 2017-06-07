Краткий курс истории. Король-Солнце. Коронация Людовика XIV – символ абсолютизма...

7 июня 1654 года в Реймсе состоялась коронация Людовика XIV – монарха, который стал символом правления в духе абсолютизма.

Людовик, в детские годы переживший войны Фронды, стал убеждённым сторонником принципа абсолютной монархии и божественного права королей (ему приписывают выражение «Государство — это я»), укрепление своей власти он сочетал с удачным подбором государственных деятелей на ключевые политические посты. Царствование Людовика — время значительной консолидации и единства Франции, её военной мощи, политического веса и интеллектуального престижа, расцвета культуры, вошло в историю как Великий век.

Людовик XIV стал королём после смерти отца в мае 1643 года, когда ему было всего четыре года. Незадолго до своей смерти Людовик XIII, не доверявший жене и родному брату Гастону, распорядился учредить при малолетнем наследнике Совет регентства, куда должны были войти принцы крови Гастон Орлеанский и принц Конде.

Благодаря раннему восхождению на престол, Людовик XIV провёл на троне более 72 лет – он вступил на престол пятилетним мальчиком в мае 1643 года, скончался в сентябре 1715-го. 54 года, с момента смерти своего первого министра, он правил единолично.

До совершеннолетия короля регентом при нём была мать, королева Анна Австрийская. Первым министром к неудовольствию придворных политических кругов она назначила преемника кардинала Ришельё, кардинала Мазарини.

Прозвище Король-Солнце, под которым он вошёл в историю, появилось вследствие увлечения Людовика балетом. До 1670 года монарх лично выходил на сцену в различных танцевальных постановках, в том числе в роли Аполлона – античного бога солнца.

Когда же Людовик XIV начал править самостоятельно (1661), жанр придворного балета был поставлен на службу государственным интересам, помогая королю не только создавать его репрезентативный образ, но и управлять придворным обществом. Принцы крови и придворные, танцуя рядом со своим государем, изображали разные стихии, планеты и прочие подвластные Солнцу существа и явления. Сам же Людовик продолжает представать перед подданными в образе Солнца, Аполлона и других богов и героев Древности.

Центральная власть, особенно система финансов, сильно укрепилась во Франции за долгое правление Людовика XIV. Выражение «Государство – это я!», которое ему приписывают, было близким к действительности. Но уже при нём вызревают причины для революции, вспыхнувшей в 1789 году – это, прежде всего, коррупция, порождённая системой продажи государственных должностей.