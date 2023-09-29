На́нтский эди́кт
На́нтский эди́кт — эдикт примирения, подписанный в г. Нанте вместе с комплексом других документов в апреле 1598 королем Генрихом IV, завершил Религиозные войны во Франции (1562–1598). Н. э. предшествовало долгое противостояние Генриха IV почти со всей Францией. Против нового короля, исповедовавшего кальвинизм и являвшегося лидером французских гугенотов, выступала Католическая лига, которую поддержал король Испании Филипп II (в январе 1595 объявлена война Испании). Недовольство выражали протестантские общины, опасавшиеся наступления на свои права.
Н. э. устанавливал во Франции окончательный мир, для всех прежних конфликтов и распрей проводилась амнистия. Католицизм был объявлен официальной религией Французского королевства. Восстанавливалось католическое богослужение во всех населенных пунктах, где оно было прервано в годы Религиозных войн. Вместе с тем гугенотам предоставлялась свобода совести: они не были обязаны участвовать в католических церемониях, присутствовать на мессе, принимать участие в шествиях, с них не могли брать деньги на строительство и ремонт католических храмов, на покупку церковных облачений или колоколов. Тем не менее на протестантов налагались обязательства платить церковную десятину, соблюдать католические праздники (не работать в праздничные дни). Представители протестантского клира (как и католического духовенства) освобождались от военной службы и уплаты тальи. Протестанты получили ограниченную свободу вероисповедания. Для рассмотрения судебных дел, к которым оказывались причастны гугеноты, создавались особые «палаты эдикта» (или «двухчастные палаты»). Согласно Н. э., протестанты имели право занимать любые должности — королевские, сеньориальные, муниципальные; в секретных статьях король обязывался доверять гугенотам посты губернаторов. В крупных городах, где были разрешены протестантские богослужения (Монтобан, Седан, Ним и др.), позволялось открывать школы и академии для гугенотов. Протестанты во Франции получали политическую организацию и армию. За гугенотами на 8 лет (с возможностью продления) сохранялись занимаемые ими со времен религиозных войн города-крепости и укрепленные места (Ла-Рошель, Монтобан, Монпелье, Ним, Ньор и др.), некоторые из них являлись портами.
Н. э. отменен королем Людовиком XIV: согласно эдикту, изданному 18 октября 1685 в Фонтенбло, протестантская вера объявлялась нетерпимой во Франции.
Ист.: L’édit de Nantes / Éd. J. Garrison. Biarritz, 1997.
Лит.: Garrisson J. L’édit de Nantes et sa révocation. Paris, 1985; Cottret B. 1598: L’édit de Nantes: Pour en finir avec les guerres de Religion. Paris, 1997; Coexister dans l’intolérance: L’édit de Nantes (1598) / Éd. M. Grandjean, B. Roussel. Genève, 1998; Алтухова Н. И. Нантский эдикт // Православная энциклопедия. Т. 48. М., 2017. С. 367–371. Н. И. Алтухова.