На́нтский эди́кт

На́нтский эди́кт — эдикт примирения, подписанный в г. Нанте вместе с комплексом других документов в апреле 1598 королем Генрихом IV , завершил Религиозные вой­ны во Франции (1562–1598). Н. э. предшествовало долгое противостояние Генриха IV почти со всей Францией. Против нового короля, исповедовавшего кальвинизм и являвшегося лидером французских гугенотов , выступала Католическая лига , которую поддержал король Испании Филипп II (в январе 1595 объявлена вой­на Испании) . Недовольство выражали протестантские общины, опасавшиеся наступления на свои права.

Н. э. устанавливал во Франции окончательный мир, для всех прежних конфликтов и распрей проводилась амнистия. Католицизм был объявлен официальной религией Французского королевства. Восстанавливалось католическое богослужение во всех населенных пунктах, где оно было прервано в годы Религиозных войн. Вместе с тем гугенотам предоставлялась свобода совести: они не были обязаны участвовать в католических церемониях, присутствовать на мессе, принимать участие в шествиях, с них не могли брать деньги на строительство и ремонт католических храмов, на покупку церковных облачений или колоколов. Тем не менее на протестантов налагались обязательства платить церковную десятину, соблюдать католические праздники (не работать в праздничные дни). Представители протестантского клира (как и католического духовенства) освобождались от военной службы и уплаты тальи. Протестанты получили ограниченную свободу вероисповедания. Для рассмотрения судебных дел, к которым оказывались причастны гугеноты, создавались особые «палаты эдикта» (или «двухчастные палаты»). Согласно Н. э., протестанты имели право занимать любые должности — королевские, сеньориальные, муниципальные; в секретных статьях король обязывался доверять гугенотам посты губернаторов. В крупных городах, где были разрешены протестантские богослужения (Монтобан, Седан, Ним и др.), позволялось открывать школы и академии для гугенотов. Протестанты во Франции получали политическую организацию и армию. За гугенотами на 8 лет (с возможностью продления) сохранялись занимаемые ими со времен религиозных вой­н города-­крепости и укрепленные места (Ла-­Рошель, Монтобан, Монпелье, Ним, Ньор и др.), некоторые из них являлись портами.

Н. э. отменен королем Людовиком XIV : согласно эдикту, изданному 18 октября 1685 в Фонтенбло, протестантская вера объявлялась нетерпимой во Франции.

Ист. : L’édit de Nantes / Éd. J. Garrison. Biarritz, 1997.

Лит. : Garrisson J. L’édit de Nantes et sa révocation. Paris, 1985; Cottret B. 1598: L’édit de Nantes: Pour en finir avec les guerres de Religion. Paris, 1997; Coexister dans l’intolérance: L’édit de Nantes (1598) / Éd. M. Grandjean, B. Roussel. Genève, 1998; Алтухова Н. И. Нантский эдикт // Православная энциклопедия. Т. 48. М., 2017. С. 367–371. Н. И. Алтухова.