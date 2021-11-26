МАРИЯ МЕДИЧИ

МАРИЯ МЕДИЧИ - французская ко­ро­ле­ва (с 1600 года).

Из ро­да Ме­ди­чи, дочь великого гер­цо­га Тос­кан­ско­го Фран­че­ско I Ме­ди­чи (1574-1587 годы), внуч­ка (по ма­те­рин­ской ли­нии) императора Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Фер­ди­нан­да I Габс­бур­га. В октябре 1600 года вы­шла за­муж за французского ко­ро­ля Ген­ри­ха IV; по­сле его смер­ти в 1610-1614 годах ре­гент­ша при ма­ло­лет­нем сы­не Лю­до­ви­ке XIII.

В пер­вые го­ды ре­гент­ст­ва опи­ра­лась на со­вет­ни­ков Ген­ри­ха IV (М. де Бе­тюн Сюл­ли и др.); впо­след­ст­вии зна­чительное влия­ние на Марию Медичи ста­ли ока­зы­вать по­слы испанского ко­ро­ля, па­пы Рим­ско­го, а так­же фа­во­ри­ты - К. Кон­чи­ни (мар­шал д’Анкр) и его суп­ру­га Л. Га­ли­гаи.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке ори­ен­ти­ро­ва­лась на Ис­па­нию: в 1615 году бы­ли за­клю­че­ны бра­ки Лю­до­ви­ка XIII с Ан­ной Ав­ст­рий­ской и прин­цес­сы Ели­за­ве­ты Фран­цуз­ской с ин­фан­том Фи­лип­пом (бу­ду­щий испанский ко­роль Фи­липп IV). В 1614 году про­тив Марии Медичи вы­сту­пи­ла знать во гла­ве с Ген­ри­хом II де Бур­бо­ном, прин­цем де Кон­де (1588-1646 годы). По до­го­во­ру в Сент-Ме­ну (май 1614 года) Мария Медичи со­гла­си­лась со­звать Ге­не­раль­ные шта­ты и вы­пла­тить суб­си­дии прин­цу и др. ли­де­рам оп­по­зи­ции. В со­от­вет­ст­вии с до­го­во­ром в Лу­дё­не (май 1616 года) бы­ли вы­пла­че­ны но­вые суб­си­дии, а принц не­на­дол­го (до сво­его аре­ста в сентябре 1616 года) во­шёл в Ко­ро­лев­ский со­вет.

По­ли­тическое влия­ние Марии Медичи за­мет­но ос­лаб­ло по­сле ор­га­ни­зо­ван­но­го в 1617 году Лю­до­ви­ком XIII и его фа­во­ри­том гер­цо­гом Ш. де Люи­нем (1578-1621 годы) убий­ст­ва Кон­чи­ни. Марии Медичи уда­ли­лась в за­мок Блуа, на­хо­дясь там, в 1619 году воз­гла­ви­ла воо­руженное вы­сту­п­ле­ние зна­ти про­тив де Люи­ня. По­сле по­ра­же­ния при Ле-Пон-де-Се (07.08.1620 года) при­ми­ри­лась с сы­ном бла­го­да­ря по­сред­ни­че­ст­ву епископа Лю­сон­ско­го А. Ж. дю Плес­си (бу­ду­щий кар­ди­нал Ри­ше­льё).

По­сле смер­ти де Люи­ня по­пы­та­лась воз­вра­тить преж­нее по­ли­тическое влия­ние при дво­ре и в Ко­ро­лев­ском со­ве­те, од­на­ко столк­ну­лась с про­ти­во­дей­ст­ви­ем сво­его про­те­же Ри­ше­льё. Не­до­воль­ная про­во­ди­мой им внеш­ней по­ли­ти­кой, Мария Медичи воз­гла­ви­ла про­габс­бург­скую пар­тию при дво­ре, не­од­но­крат­но уча­ст­во­ва­ла в за­го­во­рах про­тив кар­ди­на­ла. В феврале 1631 года бы­ла со­сла­на в Ком­пь­ень, от­ку­да бе­жа­ла в Испанские Ни­дер­лан­ды. По­кро­ви­тель­ст­во­ва­ла искусству, по её ини­циа­ти­ве бы­ло на­ча­то строи­тель­ст­во Люк­сем­бург­ско­го двор­ца в Па­ри­же. Марии Медичи по­свя­щён цикл кар­тин П. П. Ру­бен­са «Ис­то­рия Ма­рии Ме­ди­чи» (Лувр, Па­риж).