МАРИЯ МЕДИЧИ
МАРИЯ МЕДИЧИ - французская королева (с 1600 года).
Из рода Медичи, дочь великого герцога Тосканского Франческо I Медичи (1574-1587 годы), внучка (по материнской линии) императора Священной Римской империи Фердинанда I Габсбурга. В октябре 1600 года вышла замуж за французского короля Генриха IV; после его смерти в 1610-1614 годах регентша при малолетнем сыне Людовике XIII.
В первые годы регентства опиралась на советников Генриха IV (М. де Бетюн Сюлли и др.); впоследствии значительное влияние на Марию Медичи стали оказывать послы испанского короля, папы Римского, а также фавориты - К. Кончини (маршал д’Анкр) и его супруга Л. Галигаи.
Во внешней политике ориентировалась на Испанию: в 1615 году были заключены браки Людовика XIII с Анной Австрийской и принцессы Елизаветы Французской с инфантом Филиппом (будущий испанский король Филипп IV). В 1614 году против Марии Медичи выступила знать во главе с Генрихом II де Бурбоном, принцем де Конде (1588-1646 годы). По договору в Сент-Мену (май 1614 года) Мария Медичи согласилась созвать Генеральные штаты и выплатить субсидии принцу и др. лидерам оппозиции. В соответствии с договором в Лудёне (май 1616 года) были выплачены новые субсидии, а принц ненадолго (до своего ареста в сентябре 1616 года) вошёл в Королевский совет.
Политическое влияние Марии Медичи заметно ослабло после организованного в 1617 году Людовиком XIII и его фаворитом герцогом Ш. де Люинем (1578-1621 годы) убийства Кончини. Марии Медичи удалилась в замок Блуа, находясь там, в 1619 году возглавила вооруженное выступление знати против де Люиня. После поражения при Ле-Пон-де-Се (07.08.1620 года) примирилась с сыном благодаря посредничеству епископа Люсонского А. Ж. дю Плесси (будущий кардинал Ришельё).
После смерти де Люиня попыталась возвратить прежнее политическое влияние при дворе и в Королевском совете, однако столкнулась с противодействием своего протеже Ришельё. Недовольная проводимой им внешней политикой, Мария Медичи возглавила прогабсбургскую партию при дворе, неоднократно участвовала в заговорах против кардинала. В феврале 1631 года была сослана в Компьень, откуда бежала в Испанские Нидерланды. Покровительствовала искусству, по её инициативе было начато строительство Люксембургского дворца в Париже. Марии Медичи посвящён цикл картин П. П. Рубенса «История Марии Медичи» (Лувр, Париж).