«ЛИГА ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА»

«ЛИГА ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА» - коалиция французской знати, выступившая в конце 1464-1465 годах против централизаторской политики Людовика XI .

Со­стоя­ла из пред­ста­ви­те­лей круп­ной ари­сто­кра­тии (брат Лю­до­ви­ка XI - гер­цог Бер­рий­ский Карл, Карл Сме­лый, гер­цо­ги Бре­тон­ский, Бур­бон­ский, граф Дю­нуа Жан, гра­фы де Сен-Поль, Ар­мань­як и др.), ли­шён­ных ко­ро­лём за­ни­мае­мых долж­но­стей, пен­сио­нов, при­ви­ле­гий и опа­сав­ших­ся за судь­бу сво­их фак­ти­чески не­за­ви­си­мых в пе­ри­од прав­ле­ния Кар­ла VII По­бе­ди­те­ля вла­де­ний. Объ­явив се­бя за­щит­ни­ка­ми «об­ще­ст­вен­но­го бла­га» (от­сю­да название ли­ги) и бор­ца­ми про­тив ти­ра­нии ко­ро­ля (ли­гё­ры вы­дви­ну­ли де­ма­го­гические ло­зун­ги от­ме­ны кос­вен­ных на­ло­гов и др.), уча­ст­ни­ки «Лиги общественного блага» су­ме­ли при­влечь на свою сто­ро­ну часть мел­ко­го, среднего дво­рян­ст­ва, ду­хо­вен­ст­ва и городского пат­ри­циа­та. Стре­мясь из­бе­жать во­енного столк­но­ве­ния с объ­е­ди­нён­ны­ми си­ла­ми ли­гё­ров, Лю­до­вик XI по­пы­тал­ся раз­бить их по от­дель­но­сти и в мар­те 1465 года пред­при­нял на­сту­п­ле­ние на вла­де­ния гер­цо­га Бур­бон­ско­го. По­до­шед­шие к Па­ри­жу бургундcкие вой­ска, од­на­ко, за­ста­ви­ли ко­ро­ля от­сту­пить. В бит­ве у Мон­ле­ри 16.7.1465 года Карл Сме­лый на­нёс по­ра­же­ние ко­ро­лев­ской ар­мии. Лю­до­вик XI был вы­ну­ж­ден пой­ти на ус­туп­ки и за­клю­чить с ли­гё­ра­ми мир­ные до­го­во­ры в Кон­фла­не (5.10.1465 года) и Сен-Мо­ре (29.10.1465 года). Гер­цог Бер­рий­ский по­лу­чил в апа­наж Нор­ман­дию, Карл Сме­лый вер­нул се­бе го­ро­да на реке Сом­ма, граф де Сен-Поль стал кон­не­таб­лем Фран­ции; многие при­бли­жён­ные Кар­ла VII воз­вра­ще­ны на преж­ние долж­но­сти.

Впо­след­ст­вии Лю­до­вик XI от­ка­зал­ся прак­ти­че­ски от всех сде­лан­ных им в пе­ри­од мя­те­жа ус­ту­пок.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)