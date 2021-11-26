КОНТИ АРМАН ДЕ БУРБОН

Конти (фр. Conti), Арман де Бурбон (11.10.1629, Париж — 21.02.1666, Пезнас) — французский принц крови, младший брат Великого Конде .

В начале «парламентской Фронды» (см. Фронда ) в январе 1649 выступил против двора и брата, возглавив войска оппозиционеров в осажденном правительственными войсками Париже. После заключения мира между двором и Парижем, в апреле 1649 примирился с братом, вступившим в борьбу за власть с первым министром кардиналом Мазарини . Был арестован в январе 1650, освобожден в феврале 1651 по требованию аристократической и парламентской оппозиции, но в сентябре 1651 вступил в вооруженную борьбу с правительством (так называемая Фронда принцев). К. стал наместником брата в поддержавшей фрондеров столице Гиени Бордо. После капитуляции города в июле 1653 примирился с двором, женился на одной из племянниц Мазарини (1654) и получил пост губернатора Гиени. В 1660 был переведен губернатором в Лангедок. Умер в своей лангедокской резиденции. К. стал родоначальником младшей бурбонской ветви принцев крови Конти, пресекшейся в 1814.

Лит.: Малов В. Н. Парламентская Фронда: Франция, 1643—1653. М., 2009.