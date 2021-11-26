КОМПАНИЯ СТА АКЦИОНЕРОВ НОВОЙ ФРАНЦИИ

Компaния ста акционеров Новой Фрaнции — французская торговая акционерная компания, созданная 29 апреля 1627 по распоряжению кардинала А. Ж. дю Плесси Ришелье для колонизации французских территорий в Сев. Америке ( Квебек ).

Среди ста акционеров были Ришелье и губернатор первых французских поселений в Квебеке, «королевский географ» С. де Шамплен . За образец были взяты голландские акционерные компании (см. Ост-Индская компания ). Финансировалась правительством, получив от него бессрочную монополию на торговлю в Сев. Америке. Акционеры имели право назначать чиновников колониальной администрации, должны были за свой счет переселить 4 тыс. французов за океан, обеспечивать защиту территорий и заниматься миссионерской деятельностью среди индейцев. В связи с тем, что в 1663 Людовик XIV объявил Новую Францию королевской провинцией, К. с. а. Н. Ф. была ликвидирована.

Лит.: Акимов Ю. Г. От межколониальных конфликтов к битве империй: англо-французское соперничество в Северной Америке в XVII — начале XVIII в. СПб., 2005; Черкасов П. П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии Франции в XVI—XX вв. М., 1983.