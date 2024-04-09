7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

Империя Великих Моголов

Беренстен В.

В 1526 году Бабур, центральноазиатский правитель из рода Тимуридов, вторгся в Индию и одержал решительную победу в битве при Панипате над султаном Дели Ибрахимом-шахом. Так началось правление династии Могол в Индии. Тридцать лет спустя император Акбар завершил дело своего деда, значительно расширив границы государства и упрочив власть Могольской династии. С Акбара и началась эпоха собственно Великих Моголов, императоров, при правлении которых индийская цивилизация достигла удивительного расцвета. Однако в середине 19 века в связи с многочисленными восстаниями, расточительством и беспечностью последних императоров Могольское государство стало игрушкой в руках новых хозяев Индии - англичан. Привлекая многочисленные документы, Валери Беренстен поверяет нам историю Могольской династии, которая вершила судьбу Индии в течение трех веков.