МЕТЕОРА, Метеоры

Мо­на­стыр­ский ком­плекс в Гре­ции, близ го­ро­да Ка­лам­ба­ка (ном Три­ка­ла), в го­рах Пинд.

Рас­по­ло­жен на вер­ши­нах скал (выс. ок. 400 м), под­ни­маю­щих­ся над Фес­са­лий­ской рав­ни­ной. Отд. по­се­ле­ния от­шель­ни­ков воз­ник­ли там ок. 1000, пер­вые мо­на­ше­ские об­щи­ны поя­ви­лись к 14 в. Рас­цвет мо­на­стыр­ской жиз­ни в М. при­хо­дит­ся на 15–16 вв. При пат­ри­ар­хе Ев­фи­мии II в нач. 15 в. М. по­лу­чи­ла не­за­ви­си­мость от епи­ско­па г. Ста­ги (древ­нее назв. Ка­лам­ба­ки). Ны­не в М. со­хра­ни­лись и дей­ст­ву­ют 6 мо­на­сты­рей (в 14–17 вв. их бы­ло 24).

Мон. Пре­об­ра­же­ния (Ве­ли­кий Ме­те­ор) ос­но­ван св. Афа­на­си­ем Ме­те­ор­ским в сер. 14 в. и ор­га­ни­зо­ван по об­ще­жи­тель­но­му ус­та­ву. Со­хра­ни­лись ц. (ка­фо­ли­кон) Пре­об­ра­же­ния (воз­ве­де­на в 1348; пе­ре­строе­на в 1387–88 и в 1544–55; кре­сто­во-ку­поль­ный храм т. н. афон­ско­го ти­па с 12-гран­ным ку­по­лом, с се­ве­ра и юга рас­ши­рен ап­си­да­ми; об­шир­ный нар­текс; фре­ски 15–16 вв.), тра­пез­ная (1557) и др. по­строй­ки. Совр. об­лик мо­на­сты­ря пол­но­стью сло­жил­ся к кон. 16 в. В мо­на­стыр­ском му­зее хра­нит­ся кол­лек­ция икон, ре­ли­к­вий, ок. 600 ру­ко­пи­сей.

Мон. Вар­лаа­ма (Всех Свя­тых) ос­но­ван от­шель­ни­ком Вар­лаа­мом ок. сер. 14 в. Ка­фо­ли­кон, по­свя­щён­ный Трём свя­ти­те­лям, был воз­ве­дён при Фео­фа­не и Нек­та­рии Ас­па­ра­дах (1541–42, храм т. н. афон­ско­го ти­па с гра­нё­ным ку­по­лом и об­шир­ным эк­зо­нар­тек­сом, так­же снаб­жён­ным ку­по­лом; рос­пи­си хра­ма – 1548, рос­пи­си эк­зо­нар­тек­са – 1566). К се­ве­ру от ка­фо­ли­ко­на рас­по­ло­же­на ча­сов­ня-па­ра­кле­си­он (1627, фре­ски 1637). В тра­пез­ной – му­зей.

Мон. Св. Сте­фа­на ос­но­ван в кон. 14 в. Ан­то­ни­ем Кан­та­ку­зи­ном и Фи­ло­фе­ем Сиа­тин­ским. Ка­фо­ли­кон мо­на­сты­ря – ц. Св. Хар­лам­пия (1798, храм т. н. афон­ско­го ти­па, с се­ве­ра и юга рас­ши­рен ап­си­да­ми). Од­но­не­фная ц. Св. Сте­фа­на (16 в., рос­пи­си ок. 1545). Ны­не жен­ский мо­на­стырь. В тра­пез­ной – му­зей.

Мон. Ру­са­ну (Св. Вар­ва­ры) ос­но­ван в сер. 16 в. ие­ро­мо­на­ха­ми Мак­си­мом и Ио­а­са­фом. Ка­фо­ли­кон (сер. 16 в., рос­пи­си 1560). Ны­не жен­ский мо­на­стырь.

Мон. Св. Трои­цы ос­но­ван во 2-й пол. 15 в. Ка­фо­ли­кон (1475–76, фре­ски 1741; нар­текс по­стро­ен в 1689, рас­пи­сан в 1692). Риз­ни­ца (1684).

В мон. Св. Ни­ко­лая Ана­паф­са­са со­хра­нил­ся ка­фо­ли­кон, по­свя­щён­ный св. Ни­ко­лаю (од­но­не­фная ба­зи­ли­ка с ку­по­лом, нач. 16 в.; фре­ски крит­ско­го худ. Фео­фа­на, 1527, – круп­ный па­мят­ник пост­ви­зан­тий­ской жи­во­пи­си).

Ком­плекс М. вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Автор статьи: М. В. Грин­берг.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)