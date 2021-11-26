МЕТЕОРА, Метеоры
Монастырский комплекс в Греции, близ города Каламбака (ном Трикала), в горах Пинд.
Расположен на вершинах скал (выс. ок. 400 м), поднимающихся над Фессалийской равниной. Отд. поселения отшельников возникли там ок. 1000, первые монашеские общины появились к 14 в. Расцвет монастырской жизни в М. приходится на 15–16 вв. При патриархе Евфимии II в нач. 15 в. М. получила независимость от епископа г. Стаги (древнее назв. Каламбаки). Ныне в М. сохранились и действуют 6 монастырей (в 14–17 вв. их было 24).
Мон. Преображения (Великий Метеор) основан св. Афанасием Метеорским в сер. 14 в. и организован по общежительному уставу. Сохранились ц. (кафоликон) Преображения (возведена в 1348; перестроена в 1387–88 и в 1544–55; крестово-купольный храм т. н. афонского типа с 12-гранным куполом, с севера и юга расширен апсидами; обширный нартекс; фрески 15–16 вв.), трапезная (1557) и др. постройки. Совр. облик монастыря полностью сложился к кон. 16 в. В монастырском музее хранится коллекция икон, реликвий, ок. 600 рукописей.
Мон. Варлаама (Всех Святых) основан отшельником Варлаамом ок. сер. 14 в. Кафоликон, посвящённый Трём святителям, был возведён при Феофане и Нектарии Аспарадах (1541–42, храм т. н. афонского типа с гранёным куполом и обширным экзонартексом, также снабжённым куполом; росписи храма – 1548, росписи экзонартекса – 1566). К северу от кафоликона расположена часовня-параклесион (1627, фрески 1637). В трапезной – музей.
Мон. Св. Стефана основан в кон. 14 в. Антонием Кантакузином и Филофеем Сиатинским. Кафоликон монастыря – ц. Св. Харлампия (1798, храм т. н. афонского типа, с севера и юга расширен апсидами). Однонефная ц. Св. Стефана (16 в., росписи ок. 1545). Ныне женский монастырь. В трапезной – музей.
Мон. Русану (Св. Варвары) основан в сер. 16 в. иеромонахами Максимом и Иоасафом. Кафоликон (сер. 16 в., росписи 1560). Ныне женский монастырь.
Мон. Св. Троицы основан во 2-й пол. 15 в. Кафоликон (1475–76, фрески 1741; нартекс построен в 1689, расписан в 1692). Ризница (1684).
В мон. Св. Николая Анапафсаса сохранился кафоликон, посвящённый св. Николаю (однонефная базилика с куполом, нач. 16 в.; фрески критского худ. Феофана, 1527, – крупный памятник поствизантийской живописи).
Комплекс М. включён в список Всемирного наследия.
Автор статьи: М. В. Гринберг.