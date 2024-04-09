7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

Раздел Океана в XVI–XVIII веках: истоки и эволюция пиратства

Копелев Д. Н.

Книга петербургского историка Дмитрия Копелева посвящена эпохе великих географических открытий и последующей борьбы за господство в Мировом океане. Она сочетает в себе научную точность, обилие информации (более 700 библиографических источников на нескольких языках) с увлекательным стилем живого рассказа, точными психологическими характеристиками и любопытнейшими, ранее не известными русскоязычному читателю историческими подробностями. Вы узнаете о многозначности и неоднородности понятия "пиратство", его исторической и идеологической подоплеке, о повседневной, будничной жизни его "героев", разочаруетесь в распространенных мифах и найдете новое очарование в реальных историях. Текст сопровождают более 300 иллюстраций, в том числе таких всемирно известных художников, как Рубенс, Ван Дейк, Босх.