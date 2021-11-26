МЕРКАТОР Герард

Фламандский кар­то­граф, один из ос­но­ва­те­лей кар­то­гра­фии .

Ро­дил­ся в мно­го­дет­ной не­бо­га­той се­мье. Ра­но оси­ро­тел. Окон­чив в 1532 ун-т в Лё- ве­не, ма­гистр М. пре­по­да­вал гео­гра­фию и ас­тро­но­мию; за­ни­мал­ся из­го­тов­ле­ни­ем точ­ных оп­тич. ин­ст­ру­мен­тов, ра­бо­тал над соз­да­ни­ем гло­бу­сов и карт, что при­нес­ло ему ус­пех и из­вест­ность. Опа­са­ясь го­не­ний ин­кви­зи­ции за со­чув­ст­вие про­тес­тан­там, по­доз­ре­вае­мый в ере­си М. в 1552 эмиг­ри­ро­вал в Дуйс­бург . В 1569 М. из­дал кар­ту ми­ра «Но­вое и наи­бо­лее пол­ное изо­бра­же­ние зем­но­го ша­ра, про­ве­рен­ное и при­спо­соб­лен­ное для при­ме­не­ния в на­ви­га­ции», где изо­бра­же­ния всех то­чек зем­ной по­верх­но­сти и кон­ту­ры стран со­от­вет­ст­во­ва­ли их ре­аль­но­му по­ло­же­нию. М. пред­ло­жил но­вые ма­те­ма­ти­че­ски обос­но­ван­ные прин­ци­пы по­строе­ния карт, в ча­ст­но­сти неск. кар­то­гра­фич. про­ек­ций, из ко­то­рых наи­бо­лее из­вест­на и ши­ро­ко рас­про­стра­не­на рав­но­уголь­ная ци­лин­д­рич. про­ек­ция кар­ты ми­ра, ко­то­рая на­зы­ва­ет­ся про­ек­ци­ей М. (см. в ст. Кар­то­гра­фи­че­ские про­ек­ции). В этой про­ек­ции до сих пор со­став­ля­ют кар­ты (на­ви­га­ци­он­ные, аэ­ро­на­ви­га­ци­он­ные и др.), тре­бую­щие точ­но­го изо­бра­же­ния уг­лов. Ис­сле­дуя зем­ной маг­не­тизм, М. вы­чис­лил ко­ор­ди­на­ты маг­нит­но­го по­лю­са. Гл. труд М. – из­дан­ный по­смерт­но сб-к карт ев­роп. стран под назв. «Ат­лас, или Кар­то­гра­фи­че­ские со­об­ра­же­ния о со­тво­ре­нии ми­ра и вид со­тво­рен­но­го» (1595), где М. из­ла­гал пред­мет и за­да­чи гео­гра­фии; ввёл тер­мин «ат­лас» для обо­зна­че­ния со­б­ра­ния карт.