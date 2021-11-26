КАРТЬЕ ЖАК

КАРТЬЕ ЖАК - французский пу­те­ше­ст­вен­ник-мо­ре­пла­ва­тель.

Со­вер­шил три экс­пе­ди­ции к бе­ре­гам Северной Аме­ри­ки (1534, 1535-1536, 1541-1542 годы). В 1532 году пред­ста­вил ко­ро­лю Фран­ци­ску I план морской экс­пе­ди­ции с це­лью от­кры­тия но­вых зе­мель и по­ис­ка наи­бо­лее ко­рот­ко­го пу­ти в Азию. По­лу­чив одоб­ре­ние ко­ро­ля и его ин­ст­рук­цию «от­пра­вить­ся в но­вые зем­ли, от­крыть те ост­ро­ва и стра­ны, где, как го­во­рят, долж­но на­хо­дить­ся боль­шое ко­ли­че­ст­во зо­ло­та», Картье в 1534 году вы­шел в Ат­лан­ти­ку на двух су­дах. В ию­ле то­го же го­да до­стиг Северной Аме­ри­ки, об­сле­до­вал часть по­бе­ре­жья полуострова Лаб­ра­дор и острова Нью­фа­унд­ленд, ко­то­рые на­звал Но­вой Фран­ци­ей и объ­я­вил вла­де­ния­ми французской ко­ро­ны. По воз­вра­ще­нии из пла­ва­ния был на­гра­ж­дён ко­ро­лём, санк­цио­ни­ро­вав­шим но­вую экс­пе­ди­цию (на неё бы­ло вы­де­ле­но 9 тысяч лив­ров). В 1535 году экс­пе­ди­ция Картье в со­ста­ве трёх ко­раб­лей с эки­па­жа­ми из 100 человек ис­сле­до­ва­ла устье реки Святого Лав­рен­тия и ус­та­но­ви­ла кон­так­ты с оби­тав­ши­ми там ин­дей­ски­ми пле­ме­на­ми (иро­ке­за­ми). В ию­ле 1536 года она вер­ну­лась на ро­ди­ну. В 1541 году в Но­вую Фран­цию бы­ло ре­ше­но на­пра­вить две экс­пе­ди­ции: од­ну воз­гла­вил Картье, дру­гую - Ж.Ф. де ла Рок сень­ор де Ро­бер­валь, на­зна­чен­ный ви­це-ко­ро­лём и на­ме­ст­ни­ком Но­вой Фран­ции. Экс­пе­ди­ции долж­ны бы­ли встре­тить­ся в рай­оне, где впо­след­ст­вии был ос­но­ван город Кве­бек. В те­че­ние 9 месяцев Картье тщет­но ожи­дал в на­зна­чен­ном мес­те Ро­бер­ва­ля, од­но­вре­мен­но за­ни­ма­ясь кар­то­гра­фической съём­кой при­ле­гаю­щей тер­ри­то­рии и по­ис­ка­ми ме­сто­ро­ж­де­ний зо­ло­та и ал­ма­зов, по­сле че­го вер­нул­ся во Фран­цию. С 1544 года жил в Сен-Ма­ло, где и умер во вре­мя эпи­де­мии чу­мы.

Сочинение:

Voyages au Canada (avec les relations des voyages en Amérique de Gonneville, Verrazano et Roberval). 5 éd. P., 1992.