СУЛИГНА ВОНГСА

Сули́гна Вóнгса (ум. 1694, Вьенть­ян) — правитель лаосского государства Лансанг (1637/1638—1694) со столицей во Вьентьяне, при котором оно пережило период расцвета. Был восстановлен контроль над значительной частью лаосских земель, практически не подчинявшихся Вьентьяну в предшествующий период смут 1620–1630-х. Верховной власти С. В. покорились все княжества по среднему течению Меконга и частично верхнего Менама. Признание таких границ Лансанга было зафиксировано в договорах с соседями — Аютией, Авой и Дайвьетом, с которыми С. В. стремился поддерживать мирные отношения. Наместникам 7 крупнейших провинций предписывалось жить в столице, а управление должны были осуществлять их заместители. С. В. поддерживал буддистскую сангху, строились новые храмы и монастыри, развивалось изобразительное искусство и литература. Процветала торговля, росли города, продолжалось переселение лаосцев в более плодородные области юга страны. Внедрение новых технологий ведения сельского хозяйства и спрос на вывозимые из Лансанга золото, слоновую кость, редкие сорта древесины и другие товары стимулировали экономическое развитие государства. В правление С. В. в Лансанг приезжают первые европейцы, налаживаются его торговые контакты с Нидерландской Ост-Индской компанией .

Лит. : Simms P., Simms S. The Kingdoms Of Laos: Six Hundred Years of History. Richmond (UK), 1999; Van Wuysthoff and the Lan Xang Kingdom: a Dutch Merchant’s visit to Laos in 1641 / Ed. by J. van Krieken-Pieters. Leiden, 2010. А. А. Майзлиш .