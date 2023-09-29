Нара́й

Нара́й (Пхранараймахара́т) (16.02.1632, Аютия — 11.07.1688, Лопбури) — король Аютии (Айуттхайи) (1656–1688) из династии Прасаттхонг.

Младший сын короля Прасаттхонга. Взошел на трон в 1656, убив своего дядю. Продолжил начатое отцом укрепление центральной власти и ограничение власти на местах, установил контроль государства над внешней и внутренней торговлей. Благодаря европейским источникам о Н. известно значительно больше, чем о других королях Аютии. Правление Н. ознаменовано активными контактами с европейскими государствами, представители которых оставили обширный материал о стране. Отношения с европейскими странами, добивавшимися преференций в торговле ( Нидерландская Ост-­Индская компания , Английская Ост-­Индская компания ) или миссионерской деятельности (Франция), периодически приобретали форму вооруженных столкновений. Аютия, значительно уступавшая европейцам в военном плане, использовала политику лавирования. Н. проявил себя как искусный дипломат и при угрозе с какой‑то стороны всегда находил ей противовес. Таким противовесом усилению влияния Голландии стала Англия, затем Франция. С Францией у Н. установились особые отношения: он состоял в личной переписке с королем Людовиком XIV , отправил в Париж четыре посольства, принял два посольства французского короля и шесть католических миссий. Н. предоставил французам свободу миссионерской деятельности и привилегии в торговле. Однако после того как Франция начала планировать захват и христианизацию Аютии, отношения обострились. В стране вспыхнули антифранцузские выступления. Их подготовила и возглавила тайская аристократия, недовольная засильем европейцев, и буддийская сангха, которая была против деятельности католических миссионеров. В результате восстания Н., к этому времени тяжело больной, был заперт в своих покоях, а его наследник, приемный сын Пхра Пи, убит. Через несколько дней после этого Н. умер. В течение года французы были изгнаны из страны, и все контакты с Западом прекратились.

Ист. : La Loubère S. de . Du royaume de Siam. 2 vols. Paris, 1691.

Лит.: Van der Cruysse D . Louis XIV et le Siam. Paris, 1991; Липилина И. Н. Первые контакты между Аютией и Францией в XVII в.: характер взаимодействия и их последствия // Страны Юго-­Восточной Азии и Запад: многообразие форм их взаимодействия. М., 2013. С. 291–306. И. Н. Липилина .