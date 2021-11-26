МАВЛЯ КУЛЫЙ
МАВЛЯ КУЛЫЙ, Мавля Колый (1630-е годы - начало XVIII века) - татарский поэт, религиозный деятель.
Получил богословское образование.
В 1670-е годы жил в окрестностях города Болгар (Булгар), в 1699 году переехал в деревню Старый Иштиряк.
Автор поэтического сборника «Мудрые изречения» («Хикмə тлə р»; 1669-1670 годы, по другим сведениям, 1678-1679 годы), содержащего более 100 стихотворений религиозно-философской тематики; впервые обнаружены в 1925 году (рукописный список - 1855 год, частично опубликован в 1927 год).
В конце 1990-х годов были обнаружены фрагменты поэм «О единомышленниках» («Береккə ннə р сыйфаты») и «Об ищущих дозволенной пищи» («Хə лə л нə фкъə эстə гə нлə р сыйфаты»; обе изданы в 2008 году).
Творчество Мавли Кулого продолжает традиции средне-азиатской суфийской поэтической школы (А. Ясави, С. Бакыргани).
В поэзии Мавли Кулого преобладают мотивы жизни и смерти, нравственной чистоты, мусульманский аскетики; для неё характерны 12-сложный силлабический стих, строгое соблюдение ритма и рифмы.
Сочинения:
Антология татарской поэзии. Казань, 1957. С. 69-71.