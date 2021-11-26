МАТАРАМ ПОЗДНИЙ

МАТАРАМ ПОЗДНИЙ - султанат на острове Ява в XVI-XVIII веках. Возник во второй половине 1550-х годов в обстановке политической дезинтеграции Явы после падения государства Маджапахит .

Пер­во­на­чаль­но вклю­чал зем­ли в рай­оне современной Джокь­я­кар­ты, вла­де­те­лем ко­то­рых был Ки Па­ма­хан. Его сын Се­на­па­ти (1584-1601 годы) и внук Се­да инг Крапь­як (1601-1613 годы) при­сое­ди­ни­ли к Матараму Позднему ряд рай­онов Центральной и Восточной Явы. Вла­сти­тель Матарама Позднего Агунг объ­е­ди­нил под сво­ей вла­стью всю Центральную и Восточную Яву, а так­же по­ста­вил в вас­саль­ную за­ви­си­мость остров Ма­ду­ра и не­ко­то­рые кня­же­ст­ва Су­мат­ры и Ка­ли­ман­та­на. В 1628-1629 годах он пред­при­нял по­пыт­ку под­чи­нить се­бе ни­дерландские вла­де­ния на се­ве­ро-за­па­де Явы, од­на­ко по­тер­пел не­уда­чу. В 1624 году при­нял ти­тул су­су­ху­на­на, в 1641 году - сул­та­на. Ввёл ис­лам­ский ка­лен­дарь.

В XVII веке Матарам Поздний дос­тиг сво­его рас­цве­та и пред­став­лял со­бой цен­тра­ли­зованное ис­лам­ское государство с чёт­кой со­ци­аль­ной струк­ту­рой: про­сто­лю­ди­ны (ти­анг алит, или вонг чи­лик), чи­нов­ни­ки и при­двор­ные (при­яй), прин­цы (пан­ге­ран). Ад­ми­ни­ст­ра­ция сул­та­на кон­тро­ли­ро­ва­ла центральную об­ласть Матарама Позднего (на­га­ра агунг), где рас­по­ла­га­лись вла­де­ния род­ст­вен­ни­ков Агун­га и выс­ших са­нов­ни­ков. Б. ч. тер­ри­то­рии (ман­ча­на­га­ра) на­хо­ди­лась во вла­сти на­следственных вла­де­те­лей (бу­па­ти). Су­ще­ст­во­ва­ла сис­те­ма по­жа­ло­ва­ний: прав на сбор на­ло­гов и ис­поль­зо­ва­ние тру­да кре­сть­ян (лунг­гух), пе­ре­да­чи зе­мель­ных уча­ст­ков, до­ход с ко­то­рых шёл це­ли­ком дер­жа­те­лю (бен­гкок). В пе­ри­од прав­ле­ния Агун­га уси­лил­ся кон­троль го­су­дар­ст­ва над об­щи­на­ми (де­са), чле­ны ко­то­рых име­ли различный со­ци­аль­ный ста­тус. По­сле смер­ти Агун­га на­чал­ся упа­док Матарама Позднего, вы­зван­ный не­удач­ны­ми за­вое­вательными по­хо­да­ми, ра­зо­ре­ни­ем тор­го­вых го­ро­дов и экс­пан­сий Ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­нии (НОИК) .

Вос­ста­ние ма­дур­ско­го князя Тру­над­жаи в 1676-1679 годах за­ста­ви­ло Матарам Поздний об­ра­тить­ся за по­мо­щью к НОИК, ко­то­рая, по­да­вив вос­ста­ние, за­хва­ти­ла часть тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва. В ре­зуль­та­те народного вос­ста­ния Су­ра­па­ти (1685-1707 годы) и трёх т. н. яван­ских войн за пре­сто­ло­нас­ле­дие (1704-1708 годы, 1719-1723 годы, 1749-1755 годы) пра­ви­те­ли Матарам Поздний пре­вра­ти­лись в фак­тических вас­са­лов НОИК. 13.02.1755 года по до­го­во­ру НОИК и пре­тен­ден­тов на пре­стол, за­клю­чён­но­му в селе Ги­ян­ти, Матарам Поздний был раз­де­лён на два кня­жест­ва, на­хо­див­ших­ся в за­ви­си­мо­сти от НОИК: Су­ра­кар­та во гла­ве с су­су­ху­наном Па­ку­бу­ва­ной III и Джокь­я­кар­та, ко­то­рой вла­дел его дя­дя Ман­гку­не­га­ра (сул­тан Ха­мен­гку­бу­во­но I).

Дополнительная литература:

Ge­schiedenis van Nederlandsch Indiё / Onder leiding van F. W. Stapel. Amst., 1938–1939. Dl 2–3;

Schrieke B.J.O. Indonesian so­cio­lo­gi­cal studies. The Hague, 1957. Vol. 2;

Ricklefs M.C. Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749–1792. L.; N. Y., 1974.

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