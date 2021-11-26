МАШРАБ БАБАРАХИМ

МАШРАБ БАБАРАХИМ - узбекский писатель.

Биография

Пи­сал на персидском и узбекском язы­ках. Из се­мьи бед­но­го тка­ча. Окон­чил мед­ре­се в На­ман­га­не. Изу­чал арабский и персидский язы­ки и литературу; ис­пы­тал влия­ние Али­ше­ра На­вои. В 1665-1673 годах на­хо­дил­ся в обу­че­нии у из­вест­но­го иша­на Ап­па­ка Ход­жи в Каш­га­ре, от­ку­да был из­гнан за «воль­но­дум­ст­во». Стран­ст­во­вал дер­ви­шем по Центральной Азии и Ближ­не­му Вос­то­ку, по­се­тил Ин­дию. Кри­ти­ко­вал пред­пи­са­ния ша­риа­та, осу­ж­дал хан­же­ст­во ход­жей и шей­хов.

Творчество

По­эзия Машраба про­ник­ну­та пан­теи­стическими и фольк­лор­ны­ми мо­ти­ва­ми; для неё ха­рак­тер­ны жан­ро­вое мно­го­об­ра­зие ( га­зе­ли , му­хам­ма­сы, мус­те­за­ды и др.), про­сто­та и изя­ще­ст­во по­этического язы­ка, ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ре­ди­фа. По­лу­ле­ген­дар­ное жиз­не­опи­са­ние Машраба, а так­же об­раз­цы его лю­бов­ной и гражданской ли­ри­ки со­хра­ни­лись в ано­ним­ном сочинении «Ди­ван Маш­ра­ба» («Ди­ва­на-и-Маш­раб», русский перевод 1915 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний - книги про­зы «Ис­точ­ник све­та» («Маб­даи нур»), в ко­то­рую во­шли прит­чи и ком­мен­та­рии Машраба к про­из­ве­де­ни­ям Джа­лал ад-Ди­на Ру­ми и Бе­ди­ля. Был каз­нён.

Сочинения:

По­эзия на­ро­дов СССР IV-XVIII ве­ков. М., 1972. С. 486–490;

Из­бран­ное. Таш., 1980;

Где ты, моя до­ро­гая Га­зе­ли: Сти­хи. Таш., 1990 (на узб. яз.).