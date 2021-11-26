ДАРВЕШ АЛИ ЧАНГИ

ДАРВЕШ АЛИ ЧАНГИ - таджикский теоретик музыки, певец, арфист .

Его дея­тель­ность про­хо­ди­ла в Бу­ха­ре, Бал­хе, Ке­ше, Са­мар­кан­де, Ан­ди­жа­не и др. Как тео­ре­тик был по­сле­до­ва­те­лем бу­хар­ско­го му­зы­кан­та Над­жи­мид­ди­на Кав­ка­би (XVI век). Ав­тор трак­та­та «О му­зы­ке» на персидском языке («Ри­со­лаи му­си­ки», 2-й ва­ри­ант под названием «Тух­фа­тус-су­рур» - «Да­ры ра­до­сти»), 1-я гла­ва ко­то­ро­го со­дер­жит ха­ди­сы (из­ре­че­ния) про­ро­ка Му­хам­ме­да о доз­во­лен­но­сти пе­ния и му­зы­ки в бы­ту му­суль­ма­ни­на, 2-6-я гла­вы со­став­ля­ют музыкально-тео­ре­тический раз­дел, 7-12-я - жиз­не­опи­са­ния му­зы­кан­тов. В трак­та­те из­ло­же­ны ла­до­вая сис­те­ма ду­воз­да­ма­ком («12 ма­ко­мов»), сис­те­ма усу­лей (рит­мов), опи­са­ны фор­мы и ви­ды ин­ст­ру­мен­таль­ных и во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ных ком­по­зи­ций, осо­бен­но­сти строе­ния музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (тан­бур, най, чанг, сам­тур, ко­нун, бар­бат и др.).