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БАЛАМБАНГАН
Государственное образование в восточной части острова Ява, возникшее в XVI веке в результате распада Маджапахита.
До начала XVII в. население исповедовало индуизм-шиваизм, но султан-мусульманин Агунг, правивший в то время Матарамом, подчинил Б., насильно превратив его в мусульманское княжество и уничтожив при этом большое количество местного населения. В 1743 Б. вместе с Матарамом стал владением голландской Ост-Индской компании.
Автор статьи: И. Н. Селиванов.
© Российская Историческая Энциклопедия
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