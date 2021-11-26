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АВА
Государство с одноименной столицей, существовавшее в XIV–XVIII вв. в центральной части современной Мьянмы (Бирмы).
Вокруг А. его правителям удалось объединить до того раздробленные бирманские земли. Воевало с соседними племенами шанов, монов, каренов, а также Аютии и лаосскими государствами. Офиц. А. прекратила свое существование в 1752 под натиском монов, но еще долгое время ее название использовалось применительно ко всей Бирме.
Автор статьи: И. Н. Конорева.
© Российская Историческая Энциклопедия
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