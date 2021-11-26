АМУРСАНА

Один из владетельных князей Джунгарского (Ойратского) ханства (Монголия), последний хан чжунгаров (ойратов).

Родился в 1722 в семье Дань-чжуна. В 1745, после смерти дяди — хана Галдап-Церене, пытался занять ханский престол . С этой целью вступил в союз с тестем Тайчжи-Дами, переселился в Яр (Чугучак или Тарбагатай), на берег Иртыша, и оттуда начал совершать вторжения в Или. Понимая невозможность противостоять войску чжунгарского хана Давачи, А. бежал в Китай, где в 1754 принял китайское подданство. Император Цянь-лунь, воспользовавшись междоусобицами, в начале 1755 начал военные действия с целью разрушить союз ойратов. А. находился при северной китайской армии в качестве помощника полководца и, при вступлении армии в пределы Чжунгарии, поручился за мирное урегулирование. А. хотел занять место правителя страны — Давачи, что не входило в планы китайцев. В результате А. уничтожил китайские гарнизоны и объявил себя правителем Джунгарии. Император Цянь-лунь в начале 1756 направил в Джунгарию войска и присоединил ее к Китайской империи. А. бежал сначала к киргизам, а затем в Россию. Китайское правительство требовало от России выдачи А., на что получило отказ. Во время переговоров по данному вопросу в 1757 А. умер. Китайцы требовали выдачи тела А., но русское правительство позволило лишь провести его освидетельствование.

Автор статьи: Конорева И.А.