АЛАЕДДИН КЕЙКУБАД I

Султан Конийского султаната , представитель династии Сельджукидов.

А. К. I обладал большими познаниями в вопросах мусульманской теологии, а также истории, химии, увлекался шахматами и различными видами художественного ремесла, показал себя дальновидным политиком, опытным дипломатом и умелым военачальником. Время правления А. К. I (1220–1237) считается апогеем могущества малоазийских Сельджукидов. В 1221 отвоевал у армян крепость Калонорос, которая была перестроена и названа в его честь Алайей (Аланья); были захвачены другие приморские центры от Аланьи до Антальи. По его указу была совершена Крымская экспедиция под предводительством эмира Кастамону Хюсамеддина Чобана, в результате которой в Сугдее (Судак) была установлена султанская власть. После этого А. К. I сосредоточил внимание на востоке Малой Азии: были завоеваны Эрзинджан, Эрзурум, княжество Менгучегидов. При А. К. I в Анатолии активно шел процесс благоустройства городов.

Автор статьи: А. Коломойцева.