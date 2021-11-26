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АГУНГ АБДУЛФАТАХ
Султан (1651–1682) Бантама.
В годы своего правления активно налаживал связи с купцами разных стран Европы и Азии. Привлекал к себе на службу европейских советников. Провел ряд реформ в армии и на флоте, Конфликтуя с Ост-Индской голландской компанией, пытался найти помощь у Англии и Османской империи, вел династийную борьбу с наследным принцем Абдулкахаром. В результате проиграл и был сослан в Батавию, где умер.
Авторы статьи: Ю. И. Лосев, Б. В. Сафронов.
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