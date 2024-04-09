Переход от индустриального уклада обратно к аграрному.

Переход от индустриального уклада обратно к аграрному.

Переход от аграрного уклада к промышленному, формирование новых социальных классов, появление новых технологий и изменение быта.

Переход от аграрного уклада к промышленному, формирование новых социальных классов, появление новых технологий и изменение быта.