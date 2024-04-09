7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

Реформация в Швеции: события, деятели, документы

Щеглов А. Д.

В книге, основанной на анализе свода уникальных (в том числе рукописных) источников, впервые в отечественной историографии детально исследован ранний этап Реформации в Швеции (1520-е-1530-е гг.), показана взаимосвязь преобразований церкви и политики усиления королевской власти, которую проводил Густав Васа. Особое внимание уделено ключевому событию шведской Реформации - Вестеросскому риксдагу 1527 г.: рассмотрены его ход и итоги, показаны последствия (редукция церковной собственности, конфессиональные реформы, изменения в области права). Освещена научная дискуссия о Вестеросском риксдаге, а также исследованы документы, созданные в связи с Реформацией. Центральное место в книге посвящено изучению жизни и трудов духовного лидера шведских реформаторов - Олауса Петри. Представлен детальный анализ его богословских и исторических воззрений, рассмотрены итоги деятельности в качестве просветителя, обстоятельно исследован круг источников, композиция и основные идеи фундаментального сочинения