Педру II

Педру II ( порт . Pedro II) (26.04.1648, Лиссабон — 09.12.1706, Синтра) — регент в 1668–1683, король Португалии с 12 сентября 1683 из Брагансской династии .

4‑й сын Жоана IV и Луизы де Гусман, младший из их сыновей, обладатель титула герцога Бежа. До 1662 королева-мать была регентом при не вполне здоровом старшем брате Педру короле Афонсу VI. В результате государственного переворота П. II стал регентом (27 января 1668 — 12 сентября 1683). После смерти Афонсу VI его провозгласили королем на кортесах 24 ноября 1683. П. II сломил сопротивление знати и укрепил власть короля. В феврале 1668 он завершил выгодным миром (Лиссабонский договор 1668) испано-португальские вой­ны Реставрации, длившиеся с 1640. При нем была улучшена оборона королевства, проведены работы по восстановлению пограничных замков и крепостей для защиты побережья. С начала 1670‑x П. II содействовал развитию текстильных мануфактур в Португалии, но в 1703 подписал торговое соглашение с Великобританией — договор Метуэна, в результате которого импорт британских тканей почти полностью подавил португальскую текстильную промышленность.

Основой политики П. II в Бразилии были поиски драгоценных металлов и камней и расширение границ колонии до берегов Рио-де-ла-Плата. В 1693 в Бразилии было открыто золото, что дало короне солидные финансовые рычаги, позволило существенно укрепить власть короля, реже созывать кортесы, послужило основой экономического процветания и административных преобразований. С 1695 началась чеканка бразильской монеты в золоте и серебре, обеспечив денежное обращение в Бразилии. Серьезной проблемой стал спор из-за колонии Сакраменто, которая, несмотря на то, что с 1680 считалась португальской территорией, в 1705 была оккупирована испанцами. Укрепляя англо-португальские союзные отношения, П. II в 1661 выдал свою сестру Катарину Брагансскую за короля Великобритании Карла II Стюарта . П. II принял участие в вой­не за Испанское наследство 1701–1714, что противоречило национальным интересам. В 1702 Португалия отказалась от профранцузской позиции (Парижский договор 18 июня 1701) и в декабре 1703 заключила военный союз с Австрией и Великобританией, направленный против Испании.

2 апреля 1668 П. II женился на бывшей жене своего брата (ее предыдущий брак был аннулирован папой Римским), Марии Франциске Савой­ской (1646–1683). От нее он имел дочь — Изабел Луизу, принцессу Бейра (6 января 1669 — 21 октября 1690), наследницу трона в 1668–1669. Овдовев, П. II женился во второй раз в 1687 на Марии Софии Нойбургской (1666–1699), от которой имел 7 детей.

П. II был Великим магистром орденов Христа, Ависского, Сантьяго, Башни и Меча. Ему наследовал сын Жоан V . П. II похоронен в пантеоне Брагансской династии Сан-Висенте де Фора в Лиссабоне. Сердце П. II находится в монастыре Носа-Сеньора-да-Кьетасан в Алкантаре (Лиссабон).

Лит .: Sousa A. Caetano de. História genealógica da Casa Real portuguesa. T. I–XII. Lisboa Occidental, Na Officina de Joseph Antonio da Sylva, 1735–1748. T. VII. 1740; Peres D. A diplomacia portuguesa e a sucessão de Espanha (1700–1704). Barcelos, 1931; Pereira Duarte A. C. Princesas e infantas de Portugal (1640–1736). Lisboa, 2008; Marçal Lourenço M. P. D. Pedro II. Lisboa, 2006; Drumond Braga P. D. Pedro II. Uma Biografia. Lisboa, 2006. А. П. Черных.