ПАВЕЛ IV

ПАВЕЛ IV (Paulus); Джанпьетро Карафа (Караффа); Giovanni Pietro Carafa (Caraffa) - Папа Римский (с 23.05.1555 года).

Из семейства графов Маддалони, ветви знатного неаполитанского рода Карафа (Караффа). Воспитывался в Риме при дворе своего дяди кардинала Оливьеро Карафа. В молодости состоял в переписке с Эразмом Роттердамским, который превозносил его за познания в трёх древних языках и приглашал участвовать в новом переводе Священного Писания с древнееврейского и древнегреческого языков на латынь. При дворе папы Александра VI занимал должность папского камергера. В 1506-1513 годах был епископом Кьети (в Абруццо). В 1513-1514 годах в качестве легата папы Льва X находился в Англии для сбора церковного налога («денария святого Петра»). В 1518 году получил архиепископство Бриндизи. В 1524 году, раздав своё имущество бедным, с разрешения папы Климента VII вместе с Гаэтано да Тьене основал конгрегацию регулярных клириков (смотри Ордена монашеские ), стремившихся вести жизнь, подобную апостольской, и известных под именем театинцев (от латинского названия диоцеза Кьети - Teate). В 1527 году после разгрома Рима императорскими войсками перебрался со своими единомышленниками в Венецию. Приближен ко двору папы Павла III, 22.12.1536 года произведён в кардиналы. Вместе с Гаспаро Контарини и другими церковными иерархами участвовал в составлении «Совета по исправлению церкви» («Consilium de emendanda ecclesia»). В 1549 году поставлен архиепископом Неаполя, в 1550 году назначен одним из шести членов «Святой конгрегации» (смотри Инквизиция).

В возрасте 79 лет благодаря помощи кардинала Александра Фарнезе избран папой после смерти Марцелла II. Понтификат Павла IV стал периодом крайнего усиления Контрреформации. Павел IV не признавал Аугсбургский религиозный мир (1555) и последовавшие за ним отречение от престола императора Карла V и избрание на императорский престол его брата Фердинанда I Габсбурга. Начатая в союзе с Францией война против Испании обернулась для Павла IV неудачей, в 1557 году он был вынужден заключить мирный договор. После этого целиком посвятил себя внутрицерковным преобразованиям. Отрицая нововведения в догматах и в укладе церковной жизни, Павел IV настаивал на повышении требований к духовенству. Выступал за обязательное присутствие епископов в своих диоцезах и тщательное исполнение ими пастырских обязанностей; приказал арестовать в Риме монахов, бежавших из своих монастырей. Вёл борьбу против крайних проявлений непотизма. Считая своей главной целью борьбу с еретиками, к которым относил и протестантов всех направлений, Павел IV уделял особое внимание инквизиции. Она была наделена исключительными полномочиями и получила право привлекать к суду даже высших католических иерархов, заподозренных в религиозном инакомыслии. По указанию Павла IV в 1559 году был опубликован «Индекс запрещённых книг»; чтение, хранение и распространение включённых в него книг влекло за собой инквизиционные преследования. Павел IV препятствовал возобновлению работы Тридентского собора, опасаясь, что он заявит претензии на верховенство в Церкви. После смерти Павла IV, правление которого было крайне непопулярно, взбунтовавшиеся римляне разбили его изображения, открыли тюрьмы инквизиции