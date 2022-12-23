МАНУЭЛ I

Мануэл I ( порт. Manuel I) Счастливый (31.05.1469, Алкошете — 13.12.1521, Лиссабон) — король Португалии из Ависской династии с 27 октября 1495.

Внук короля Дуарте , унаследовал корону после гибели сына короля Жоана II . Продолжал политику укрепления королевской власти, используя выгоды заморских открытий и обладая значительными ресурсами. Реформировал судебную и налоговую системы, реорганизовал казначейство и изменил структуру администрации, заложил основы португальского государства Нового времени. В 1504—1522 обновил местное законодательство — Новые Форалы (Forais Novos); ввел свод гражданского права — «Установления Мануэла» («Ordenacoes Manuelinas»). Сократил роль кортесов в государственной жизни Португалии; при М. I они собирались три раза. М. I отождествлял королевскую власть с государством и выстроил государственность, близкую к абсолютной монархии.

Внешняя политика М. I характерна активной экспансией Португалии. В его царствование Вашку да Гама открыл морской путь в Индию (1498), Педру Кабрал совершил плавание в Бразилию (1500), Франсишку де Алмейда стал первым вице-королем португальской Индии (1505), Афонсу де Албукерки установил контроль над торговыми путями в Индийском океане и Персидском заливе, завоевав стратегически важные Малакку, Гоа и Ормуз. При М. I были заключены договоры о торговых и дипломатических отношениях с Китаем и Персией, завоеваны новые владения в Марокко (Сафим, Азамор, Агадир). Были организованы путешествия в северо-западную Атлантику. При М. I Португалия стала одной из самых могущественных и богатых стран Европы, заложены основы Португальской колониальной империи. Открытия укрепили королевскую власть и принесли немалые экономические выгоды. Однако в его правление уже проявились признаки кризиса, связанные с человеческими и материальными затратами на освоение и защиту заморских владений.

М. I принял иудеев, изгнанных в 1495 из Испании, намереваясь заселить ими о-ва Сан-Томе и Принсипи, что не встретило понимания со стороны переселенцев. В итоге значительная часть иудеев покинула Португалию.

М. I осуществил реформу образования, способствовал введению новых программ обучения. При М. I широко велось строительство в стиле, позднее названном в его честь «мануэлину» (монастырь Жеронимуш, монастырь Христа в Томаре). При королевском дворе М. I жил «отец португальского театра» Жил Висенте, близок к М. I был мореплаватель и ученый Дуарте Пашеку Перейра.Личной эмблемой М. I была армиллярная сфера, обозначавшая мировые притязания Португалии. Двое из его детей от второго брака с Марией Арагонской (1482—1517),

Личной эмблемой М. I была армиллярная сфера, обозначавшая мировые притязания Португалии. Двое из его детей от второго брака с Марией Арагонской (1482—1517), Жоан III и кардинал Энрике , стали королями Португалии.

Ист. : Gois D. de . Cronica de D. Manuel I. Vol. 1—2. Lisboa, 1978; Leitura Nova de Dom Manuel I / Ed. M. de Albuquerque et al. Vol. 1—2. Lisboa, 1997; Cortes portuguesas: reinado de D. Ma­nuel I (Cortes de 1498). Lisboa, 2002.

Лит .: Freitas do Amaral D. D. Manuel I e a construcao do estado moderno em Portugal. Coimbra, 2003; D. Manuel e a sua epoca. Actas III Congresso Historico de Guimaraes. Vol. 1—4. Guimaraes, 2004; Oliveira e Costa J. P., Matos A. T. de. D. Manuel I: 1469—1521: um principe do Renascimento. Lisboa, 2005; Resende V. A sociedade da Expansao na epoca de D. Manuel I: mobilidade, hierarquia e poder entre o Reino, o Norte de Africa e o Oriente. Lagos, 2006. А. П. Черных.