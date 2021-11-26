КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД РУКОВОДСТВОМ НИЛЬСА ДАККЕ

Крестьянская войнa под руководством Нильса Дaкке — народное движение в Швеции в начале 1540-х, направленное против короля Густава Васы и его администрации.

Восстание охватило значительную часть области Смоланд на юге Швеции. Предпосылкой восстания явилась относительная экономическая и политическая самостоятельность Смоланда, жители которого вели торговлю скотом и продуктами животноводства с пограничными датскими регионами, минуя шведские торговые города. Это противоречило интересам шведских городов, особенно Кальмара — крупнейшего порта на юго-востоке Швеции, а также интересам короны, лишавшейся поступлений в казну.

Густав Васа запретил смоландцам вести пограничную торговлю с датчанами, что ухудшило материальное положение жителей области и вызвало недовольство королем и его управляющими — фогдами. К этому добавилось возмущение политикой Густава Васы в отношении церкви. Реформация , замена католической мессы лютеранским богослужением, изъятие церковной утвари — подобные меры были непонятны и чужды населению и вызывали протест.

Вождь восстания Нильс Дакке являлся землевладельцем — по-видимому, из богатых крестьян. В 1536 Дакке и его товарищ Йон Андерссон убили королевского фогда и были объявлены вне закона. Скрываясь от властей, Нильс Дакке и Йон Андерссон совершили несколько нападений на фогдов. Йон Андерссон осуществил поездку в Германию, где, по-видимому, общался с противниками Густава Васы.

В 1542 Дакке удалось поднять крестьянское восстание. Повстанцы вели партизанскую войну, были организованы и хорошо вооружены — в частности, имели огнестрельное оружие. Дакке обрел союзников среди священников — противников Реформации, а также среди бюргеров датского города Роннебю — конкурента Кальмара.

Попытка подавить восстание окончилась неудачей: войска короля были разгромлены. Король и государственный совет вступили в переговоры с повстанцами и заключили перемирие, дабы выиграть время. В 1543 состоялся новый поход королевских войск; повстанцы были разбиты. Дакке бежал, поднял новое восстание, вновь потерпел поражение и опять скрылся. По официальной версии, Дакке вскоре был обнаружен и убит. По данным некоторых хроник, убитый не являлся Нильсом Дакке: настоящий Дакке якобы бежал в Германию.

Многие участники движения были помилованы на условии уплаты огромных штрафов, что нанесло удар по экономике Смоланда. Ряд повстанцев перешли на службу Густаву Васе, став профессиональными военными в королевском войске.

Ист.: Konung Gustaf den Förstes registratur. Bd. XIV—XVII. Stockholm, 1893—1896; Per Brahe den äldres fortsättning af Peder Svarts krönika / Utg. O. Ahnfelt. Lund, 1896.

Лит.: Berg G. Bidrag till den inre statsförvaltningens historia under Gustaf den förste. Stockholm, 1893; Berntson M. Mässan och armborstet: Uppror och reformation i Sverige 1525—1544. Malmö, 2010; Larsson L. O. Dackeland. Stockholm, 1979; Roberts M. The Early Vasas. A History of Sweden. Cambridge, 1968.