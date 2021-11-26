ИЕЗУИТЫ (Общество Иисуса Христа)

Католический монашеский орден, основанный Игнатием Лойолой в 1534 г.

Устав ордена официально был утвержден в 1540 г. После долгих духовных иканий Игнатий Лойола, окончивший Парижский университет, решил посвятить свою жизнь проповеди.

Вместе с товарищами, тоже испанцами, Игнатий Лойола дал обет проповедовать христианство в Иерусалиме среди мусульман, а если это будет невозможно, то в любом месте, где повелит папа римский.

В 1537 г. Игнатий Лойола с единомышленниками хотели отплыть в Святую Землю из Венеции, однако их замыслу помешала начавшаяся война с Турцией. Поэтому Лойола отправился в Рим. Там его взгляды и чаяния нашли поддержку папы римского, и в 1540 г. Павел III утвердил устав ордена.

В 1550 г. Юлий III подтвердил устав ордена и определил еще одной целью иезуитов защиту Римско-Католической церкви и воспитание юношества в католическом духе.

С 1540 г. для образовательных функций при ордене стали учреждаться коллегии, в которых обучали новых членов ордена.

С 1571 г. иезуитские коллегии были во всех крупных городах Европы. В отличие от доминиканцев, в руках которых было образование клира, иезуиты изначально ориентировали свои учреждения на образование мирян. С целью проповеди иезуиты проникли в Индию, Японию, Китай и на Филиппины. В XVII в. в Парагвае было образовано иезуитское государство .

В XVII в. иезуиты, изначально пользовавшиеся поддержкой светской власти, впали в немилость, поскольку, опираясь на свои привилегии, они вмешивались в политическую жизнь, экономику, вступали в конфликты с другими орденами и даже с самим папой. Поэтому в XVIII в. орден был запрещён во многих странах Европы (кое-где деятельность ордена была вновь разрешена).

История Ордена после XVII века смотри статью Иезуиты

Исторические источники:

Sancti Ignatii de Loyola.Constitutiones Societatis Iesu. R., 1934-1948. 4 vol.

Автор статьи: Г. А. Шмидт.