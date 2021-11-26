Ага

(тюрк. — господин, старший брат) — военный титул (Османская империя), которым называли командира корпуса или командующего крупными подразделениями янычарского корпуса, начальник некоторых групп придворных слуг. Иногда А. именовали главного писца янычаров, некоторых чиновников в провинции. После ликвидации янычар титулом А. стал обозначаться младший и средний офицерский состав османской армии. К концу XIX — началу XX в. социальная значимость этого титула изменилась — его применяли в целом к военнослужащим. В Иране А. называли служащих высшего ранга, военных и штатских, иногда даже слово А. присоединялось к титулу членов шахской семьи. В современной Турции А. используется как обращение к зажиточным землевладельцам, иногда — как составная часть имени.