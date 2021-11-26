ГЕОРГИЙ СТЕФАН

ГЕОРГИЙ СТЕФАН - молдавский гос­по­дарь (1653-1658 годы).

Бу­ду­чи ло­го­фе­том, ор­га­ни­зо­вал за­го­вор про­тив гос­по­да­ря В. Лу­пу и с по­мо­щью войск тран­силь­ван­ско­го князя Ра­ко­ци II и ва­лаш­ско­го гос­по­да­ря Мат­вея Ба­са­ра­ба (см. Ба­са­ра­бы) в 1653 году сверг его. Ус­та­но­вил доб­ро­со­сед­ские от­но­ше­ния с гет­ма­ном Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны Б.М. Хмель­ниц­ким в рас­чё­те по­лу­чить от не­го по­мощь в борь­бе про­тив Тур­ции и крым­ско­го ха­на. В 1656 году по­слал в Мо­ск­ву по­соль­ство с прось­бой при­нять Мол­да­вию в русское под­дан­ст­во. По­соль­ст­во под­го­то­ви­ло до­го­вор. Уз­нав о пе­ре­го­во­рах, тур­ки в 1658 году низ­ло­жи­ли Георгия Стефана Он уе­хал в Штет­тин, при­над­ле­жав­ший то­гда Шве­ции, от­ку­да об­ра­тил­ся к французкому ко­ро­лю Лю­до­ви­ку XIV и шведскому ко­ро­лю Кар­лу XI с прось­бой хо­да­тай­ст­во­вать пе­ред сул­та­ном о его вос­ста­нов­ле­нии на молдавском пре­сто­ле. По­лу­чив от­каз от ту­рок, Георгий Стефан по­про­сил по­кро­ви­тель­ст­ва у русского ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча . Георгий Стефан был при­гла­шён в Мо­ск­ву. Со­би­ра­ясь в путь, скон­чал­ся.