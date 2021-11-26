ЭНРИКЕ Целомудренный, Кардинал-Король (D. Henrique, O Casto, O Cardeal-Rei, O Eborense, O de Evora)

Последний король из Ависской династии королей Португалии в 1578–1580 гг.

Сын Мануэла I и его второй супруги Марии Арагонской, брат короля Португалии Жоана III. Получил хорошее образование, знал греческий, еврейский и латынь. Церковную карьеру начал в возрасте 14 лет с назначения приором монастыря Санта Круш в Коимбре. Архиепископ Браги (1534), с образованием архиепископства Эворы её первый архиепископ (13.04.1539), Великий инквизитор Португалии (с 1539), кардинал (cardeal-infante) (16.12.1545), папский легат (1561), архиепископ Лиссабона (1564). Покровительствуя культуре, создал в Эворе епископский двор учёных, музыкантов и певцов. В 1540 г. кардинал Энрике назначен постоянным управителем монастыря Алкобаса (до 1580 г.); возглавил Автономную конгрегацию цистерцианцев св. Бернарду Алкобасы; Ависский орден и Орден Христа были подчинены его юрисдикции.

После смерти в 1557 г. Жоана III наследником трона был назначен его 3-летний внук Себастьян при регентстве вдовы Жоана III королевы Катарины. 23.12.1562 г. Энрике был провозглашён регентом королевства (1562–1568). Противостоял королеве-вдове Катарине, стороннице испанского влияния в португальской политике, активно проводил в жизнь решения Тридентского собора. Участник конклава 1549–1550 гг., избравшего папой Юлия III, конклавов в апреле и мае 1555 г., где рассматривался как один из возможных претендентов в качестве наместника престола Св. Петра.

Первоначально Энрике противодействовал попыткам иезуитов проникнуть в Португалию; впоследствии, рассчитывая использовать их на службе колониальной империи, стал их покровителем. Способствовал передаче им общественного образования, основал 4 иезуитских коллегии в Коимбре, Браге, Эворе и Лиссабоне. Способствовал открытию в 1559 г. в Эворе подчинённого иезуитам университета. Проявил себя сторонником крайне консервативных религиозных принципов; написал сборник проповедей на португальском языке для не владевших латынью сельских священников.

В период регентства увеличил доходы короны, укрепил крепости в Португалии и её владениях. Боролся с нападениями английских и французских пиратов на португальский торговый флот. По достижении Себастьяном совершеннолетия с 20.01.1568 – главный советник короля и член государственного совета. Разногласия с королём заставили Энрике в 1573 г. удалиться в монастырь Алкобаса, где находился вплоть до 1578 г., когда смерть короля Себастьяна при Алкасер Кибире не заставила его как единственного наследника трона вернуться к власти. Был коронован 4.08.1578 г., мобилизовал все финансовые ресурсы королевства для выкупа многочисленных пленных португальцев в Марокко.

Правление Энрике по причине возраста не могло быть продолжительным; как клирик он не мог иметь законных природных наследников. Матримониальные планы Энрике не осуществились, запрос о разрешении от сана встретил противодействие папы Григория XIII, сторонника жаждавших трона Португалии Габсбургов. Энрике собрал в Лиссабоне кортесы (апрель 1579 г.), которым передал право выбора наследника; на заседании кортесов в Алмейрине (октябрь 1579 г.) он объявил о создании Регентского Совета, которому передал управление королевством (9.01.1580 г.).

Сочинения:

Meditações e homilias sobre alguns mysterios da vida de nosso Redemptor, e sobre alguns logares do Santo Evangelho, que fez o Serenissimo e Reverendissimo Cardeal Infante D. Henrique por sua particular devoção. Lisboa, 1574.

Автор статьи: А.П. Черных