АПАФИ Михай (Apafi)

Трансильванский князь (1661–1690).

В 1657 участвовал в польском походе Дьердя II Ракоци, в 1657–1661 находился в плену у крымских татар. В 1661 с дозволения Оттоманской Порты был избран трансильванским князем. При А., слабом и нерешительном правителе, власть в княжестве принадлежала супруге Анне Борнемисе (прославилась как поэтесса) и канцлеру Михаю Телеки. Ради восстановления независимости Тран-сильвании А. долгое время сохранял верность османам , хотя с 1664 и вел тайные переговоры с австрийскими Габсбургами . В 1663, 1679, 1683 как вассал султана участвовал в антигабсбургских походах. После неудачной осады Вены османами (1683) сделал выбор в пользу австрийцев и в 1687 впустил в Тран-сильванию императорские войска. В 1688 признал верховную власть Габсбургов над княжеством и отошел от управления. Поддерживал протестантскую церковь и школу, собрал богатую библиотеку, слыл ценителем учености.

Сочинения:

Apafi M. Az egész keresztyén vallásnak rövid fundamentomi. Gyula-Fehérvár, 1645.

Автор статьи: Хаванова О.В.