АЛЕКСАНДР VII (в миру Киджи (лат. Chigi) Фабио)

Папа римский с 1655.

По образованию юрист (1626). С 1629 — референдарий Урбана VIII, вице-легат в Ферраре; епископ Нардо (1635), глава Инквизиции и официальный контролер Св. Престола на о. Мальта. Нунций в Кельне (1639), официальный представитель папы на мирных переговорах в Мюнстере (1644–1648), подготовивших заключение Вестфальского мира 1648 . Находился под сильным влиянием иезуитов , боролся с янсенизмом с самого его зарождения. Кардинал и епископ Имолы с 1652. В понтификат А. его непреклонная позиция по отношению к янсенизму привела папу к конфликту с кардиналом Мазарини и Людовиком XIV . Прославился как покровитель искусств, инициатор перестройки ряда районов Рима. Похоронен в Риме, в соборе Св. Петра.

Автор статьи: И. Е. Андронов.