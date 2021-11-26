АЛЬДОБРАНДИНИ

АЛЬДОБРАНДИНИ - флорентийский аристократический род, оказывавший в XVI-XVII веках большое влияние на политику папства.

Самыми известными его представителями были:

Сильвестро Альдобрандини (24.11.1499, Флоренция - 06.06.1558, Рим), юрист, профессор пизанского университета, участник заговора против Медичи ;

Ипполито Альдобрандини (24.02.1535, Фано - 05.03.1605, Рим) - римский папа Климент VIII (понтификат 1592-1605);

Альдобрандино Альдобрандини (погиб 06.08.1634 под Нердлингеном) - папский флотоводец, один из командующих императорской армией в период Тридцатилетней войны .

Среди других представителей рода - кардиналы , полководцы, дипломаты, политические и государственные деятели.

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