7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

Человек XVI столетия

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В сборнике представлены самые разные люди того времени: государи и бюргеры, реформаторы и авантюристы, патриции и простолюдины, аристократы и ученые. Нередко в одном лице объединялось сразу несколько таких ипостасей: политик в некоторой степени не мог не быть человеком пера, а аристократ или ученый подчас вел жизнь авантюриста. Поэтому неизбежно условной оказывается любая рубрикация, в том числе и предложенная в данном сборнике.