7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

Бурный XVI век: Габсбурги, ведьмы, еретики, кровавые мятежи

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Книга известного историка Фрэнсиса Вейнса посвящена переломному периоду в европейской истории — необычайно долгому и насыщенному событиями XVI ве ку. Это важнейший рубеж, вобравший в себя черты и угасающего Средневековья с его охотой на ведьм, Реформацией, жестокими войнами, и Нового времени, эпохи перемен и научных открытий. Война следует за войной, в Европе вспыхивают восстания, ведьм сжигают на кострах. Османские войска вторгаются в Европу. Мартин Лютер пишет «95 тезисов», за что будет отлучен от церкви. Границы габсбургских владений пролегают так далеко, что затем их назовут империей, «над которой никогда не заходит солнце».