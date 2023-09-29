Охóта на ведьм

Охóта на ведьм — преследование в судебном порядке людей, подозреваемых в занятиях колдовством. Концепция злонамеренного колдовства ( лат . maleficium) появилась в Европе на рубеже XIV–XV вв. Представления о ведьмах существовали и ранее, но тогда они не воспринимались как опасные для всего социума существа. Новая теория предусматривала вступление в ведовскую секту, посещение шабаша, заключение договора с дьяволом и вредоносные действия, направленные против христианской общины. Первая в Европе О. на в. развернулась в Альпийском регионе (территория современной Швейцарии, Сев. Италии, Дофине) в 1430‑х, однако массовыми процессы стали в XVI–XVII вв. К суду было привлечено около 100 тыс. человек, казнено около 50 тыс. Масштабы О. на в. различались по регионам: более всего от нее пострадали жители германских земель, в меньшей степени — население Южной, Центральной и Восточной Европы. Самой поздней стала О. на в. в Сев. Европе, Шотландии и Англии, где она началась в конце XVI в. и завершилась в 1‑й половине XVIII в. В тот же период О. на в. добралась до Нового Света, где одним из самых знаменитых стал процесс над салемскими ведьмами в конце XVII в.

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