Краткий курс истории. Дело «салемских ведьм» 1 марта 1692 года в маленьком новоанглийском городе Салем (северо-восток США) власти обвинили трех женщин в колдовстве. Начавшиеся после этого события вошли в историю под названием «салемская охота на ведьм». Особый процесс Среди прочих процессов над ведьмами эпохи Средневековья, а также Нового времени, когда эти процессы получили более широкое распространение, дело «салемских ведьм» выделяют особенно. Первая причина в том, что суд над «салемскими ведьмами» достаточно хорошо задокументирован, а вторая – что события развивались в пределах маленького и, что важно, американского городка. Так что исследователи получили хорошо обозримый контекст событий. Охота В 1692 году жители Салема заподозрили в поведении двух девочек,...

1 марта 1692 года в маленьком новоанглийском городе Салем (северо-восток США) власти обвинили трех женщин в колдовстве. Начавшиеся после этого события вошли в историю под названием «салемская охота на ведьм».

Особый процесс

Вопреки расхожему мнению, колдовские процессы были совсем не средневековым явлением. Они стали признаком Нового времени, особенно ярко проявившись в общинах протестантов. Там, где католическая церковь более не была властна над умами и сердцами людей, народный гнев брал правосудие в свои руки и карал любое инакомыслие и отличие от принятых норм. Протестанты, избравшие путь отказа от любого авторитета, кроме святого Писания и проповедей своих пасторов, с особой яростью преследовали тех, кого считали «врагами Бога».

На этом фоне процесс «салемских ведьм», развернувшийся в конце XVII века (во временя Декарта и Ньютона!) в северной Америке, выделяется особенно. Первая причина состоит в том, что суд над «салемскими ведьмами» достаточно хорошо задокументирован, а вторая – что события развивались в пределах маленького и, что важно, американского городка. Так что исследователи получили хорошо обозримый контекст событий.

Охота

Начались все беды с того, что в 1692 году жители Салема заподозрили в поведении двух девочек, 9 и 11 лет, одержимость дьяволом. Те отказывались слушаться взрослых, после призывов к порядку впадали в истерику, жаловались на видения и уколы булавками, страдали от сильного жара. После того как младшая из девочек, дочь пастора Сэмюэла Пэрриса Элизабет обвинила в колдовстве рабыню Титубу, те же симптомы «одержимости» проявились и у других детей. Титуба, родом из Южной Америки, территории современной Колумбии, оказалась на Барбадосе, где ее купил протестантский священник Сэмюэл Пэррис. Он и привез невольницу в Салем. У Титубы был муж, по происхождению коренной американец, возможно также родом из южной Америки.

Помимо Титубы, в колдовстве обвинили еще двух женщин: Сару Гуд и Сару Осборн. Вскоре жителей охватила паранойя – тут и там в городе начали сыпаться обвинения в колдовстве. История Салемских процессов завершилась арестом более 150 человек (женщин и мужчин), 19 из которых были приговорены к смертной казни.

Что же случилось?

В наше время существуют различные медицинские объяснения такому странному поведению тех двух девочек. Они могли просто устроить взрослым «спектакль», могли страдать истерическим расстройством и даже отравиться хлебом, приготовленным из зараженного спорыньей зерна. Что заставило жителей Салема подобным образом интерпретировать поведенческое расстройство двух детей – вопрос из области социологии. Анализируя Салемское дело и сопоставляя со схожими проявлениями массовой паранойи, исследователи выявили шаблон в американской истории, получивший название «охота на ведьм». Также характерно, что «охотой на ведьм» называли преследования коммунистов в США в 1950–1957 годах.

Когда охота на ведьм в Салеме была в самом разгаре, рабыня Титуба превратилась из обвиняемой в обвинителя: она начала указывать суду на тех, кто по ее мнению был замешан в колдовстве и так спасла свою жизнь и даже репутацию.

Впоследствии Титуба даже дала большое интервью для книги « Больше чудес невидимого мира: рассказ об испытаниях нескольких ведьм, недавно казненных в Новой Англии », где подтвердила, что ее бывший хозяин, священник Пэррис, сперва выбил из нее признание, а затем обучил тому, что и как сказать на первом допросе, таким образом запустив цепь трагических событий, приведших к гибели людей.

Желание священника проявить себя и вероятнее всего, захватить власть над умами горожан, а также полное отсутствие у протестантов Новой Англии высших авторитетов в виде церковных иерархов, стали главной причиной такого масштаба трагедии.