КОНГРЕГАНИСТСКИЕ ШКОЛЫ
КОНГРЕГАНИСТСКИЕ ШКОЛЫ (франц. écoles congréganistes) - начальные учебные заведения, руководимые членами католической религиозной организаций (конгрегаций).
Возникли в XVII-XVIII веках в ходе Контрреформации.
Заменяя собой традиционные приходские школы, Конгреганистские школы ставили задачей дать элементарное образование (обучение грамоте, счёту и приёмам составления документов) и строгое религиозное воспитание детям из бедных семей.
Первые школы такого типа организовал, опираясь на решения Тридентского собора, миланский архиепископ К. Борромео (1538-1584 годы; канонизирован Римско-католической церковью в 1610 году).
Позднее созданием Конгреганистских школ активно занимался орден пиаристов (утверждён папой Павлом V в 1617 году как конгрегация; статус ордена с 1621 года). Наибольших успехов в этой области достигла конгрегация «Братья христианских школ», созданная в 1684 году во Франции священником и педагогом Ж.Б. де Ла Салем (1651-1719 годы; канонизирован Римско-католической церковью в 1900 году).
Конгреганистские школы в некоторой степени дополняли коллегии иезуитов и продолжали их принципы обучения и воспитания.