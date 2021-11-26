ДОЖИ ДЬЁРДЯ ВОССТАНИЕ 1514

ДОЖИ ДЬЁРДЯ ВОССТАНИЕ 1514 года - антифеодальное крестьянское восстание в Венгрии.

Бы­ло вы­зва­но уси­ле­ни­ем кре­по­ст­нического гнё­та . По­сле об­на­ро­до­ва­ния 16.04.1514 года бул­лы па­пы Льва Х о кре­сто­вом по­хо­де про­тив ту­рок в различных об­лас­тях Венгерского ко­ро­лев­ст­ва на­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся от­ря­ды кре­сто­нос­цев , а на Ра­кош­ском по­ле под Пеш­том - кре­сто­нос­ное опол­че­ние, основную мас­су ко­то­ро­го со­став­ля­ли кре­сть­я­не .

Ру­ко­во­ди­те­лем кре­сто­во­го по­хо­да был на­зна­чен мел­кий дво­ря­нин До­жа Дьёрдь, за­щит­ник по­гра­нич­ных ук­ре­п­ле­ний на юге стра­ны, удо­сто­ен­ный ко­ро­лев­ских на­град. Бег­ст­во кре­сть­ян в вой­ско кре­сто­нос­цев вы­зва­ло рез­кое не­до­воль­ст­во дво­рян, по­тре­бо­вав­ших их воз­вра­ще­ния до­мой. 23 мая дво­ря­не до­би­лись от­ме­ны даль­ней­ше­го на­бо­ра кре­сто­нос­цев, ко­роль Вла­ди­слав II (Улас­ло II) от­дал кре­сто­нос­цам при­каз вы­сту­пить про­тив ту­рок. Од­на­ко кре­сть­ян­ское опол­че­ние (40 тысяч человек) под ко­мандованием До­жи Дьёр­дя от­ка­за­лось его вы­пол­нить. Оно на­пра­ви­лось на город Се­гед, но не су­ме­ло его взять. Раз­вер­нув ла­герь в Ча­на­де, До­жа Дьёрдь на­чал рас­сы­лать от­ту­да пись­ма к дво­ря­нам в за­щи­ту кре­сть­ян­ст­ва. В «Цег­лед­ском воз­зва­нии» он при­гро­зил гос­по­дам унич­то­же­ни­ем, из­ло­жил своё на­ме­ре­ние уп­разд­нить ко­ро­лев­ст­во и выс­шие цер­ков­ные чи­ны. В ию­не кре­сть­ян­ская ар­мия фор­си­ро­ва­ла реку Ти­са и под­сту­пи­ла к Те­меш­ва­ру (ны­не Ти­ми­шоа­ра), где про­изош­ло сра­же­ние с дво­рян­ским вой­ском, воз­глав­ляе­мым И. Ба­то­ри и Я. За­пой­яи.

15 ию­ля основные си­лы кре­сть­ян­ско­го опол­че­ния бы­ли раз­би­ты, До­жа Дьёрдь, бу­ду­чи ра­нен­ным, взят в плен и по­сле жес­то­ких пы­ток 20.07.1514 года каз­нён на рас­ка­лён­ном же­лез­ном тро­не. К осе­ни 1514 года все оча­ги кре­сть­ян­ско­го вос­ста­ния бы­ли по­дав­ле­ны, ис­треб­ле­но около 50 тысяч его уча­ст­ни­ков. Государственное со­б­ра­ние, за­се­дав­шее в Пеш­те в октябре-но­ябре 1514 года (так называемый Ди­кий сейм), по­ста­но­ви­ло при­кре­пить кре­сть­ян к зем­ле на веч­ные вре­ме­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)