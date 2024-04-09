7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

Игра престолов по-английски. Эпоха Елизаветы I

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Эпоха Елизаветы I Тюдор - один из самых бурных периодов в истории Англии, когда шла ожесточенная борьба за власть между благородными семьями, борющимися за контроль над английским троном. Помимо представителей рода Тюдоров, в ней участвовали и другие особы королевской крови, а также английская знать. Все эти события отражены в книге Дж. Перкинса, который остановился на трех самых драматических эпизодах этой борьбы: женитьбе Генриха VIII на Анне Болейн, ради чего Генрих пошел на опаснейший конфликт с всемогущей римской церковью; заговоре Елизаветы, младшей дочери Генриха и будущей королевы, против ее старшей сестры Марии, прозванной Кровавой; противостоянии Елизаветы и Марии Стюарт, имевшей все права на престол. Взяв за основу реальные исторические факты, автор по-своему представил их, так что получилась настоящая игра престолов на английский манер.