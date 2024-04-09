7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ИСТОРИИ АНГЛИИ

Бурова И.

История Англии тесно связана с судьбой всего мира. Так уж получилось, что происходившее в островном государстве касалось жизни людей на разных континентах. Рассказывая о главных событиях в британской истории, о монархах, прославившихся далеко за пределами своей страны, о полководцах и деятелях культуры, автор книги стремится раскрыть феномен становления и расцвета Великобритании. Также приводятся многочисленные легенды и исторические анекдоты, дается описание нравов народа в разные исторические эпохи, упоминаются важнейшие британские традиции, которые остаются незыблемыми в веках и определяют характер и поведение настоящего британца. Год: 2020.