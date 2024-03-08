СТЮАРТЫ

Стюарты ( гэльск. Stiùbhairt, англ. Stew­ard, Stewart, с XVI в. Stuart) — королевская династия, правившая в Шотландии (1371–1651, 1660–1707), Англии (1603–1649, 1660–1694, 1702–1707), Ирландии (1603–1649, 1660–1694, 1702–1714) и Великобритании (1707–1714). Согласно источникам конца XI в., родоначальником династии считается стюард (см. Сенешаль ) графа Дол бретонского происхождения Алан Фиц-Флаад, в начале XII в. прибывший в Англию и назначенный королем Англии Генрихом I (1100–1135) шерифом Шропшира. Его сын Уолтер Фиц-Алан поступил на службу к наследнику шотландской короны Давиду I (коронован в 1124), получив должность Верховного стюарда королевского двора, которая стала наследственной, положив начало родовому имени. Четвертый держатель должности — Александр — был регентом при малолетнем короле Александре III (1249–1282) и одним из командующих армией в сражении с норвежцами при Ларгсе (1263). В борьбе за независимость Шотландии с Эдуардом I отличился ­Джеймс С. (1243–1309), сражавшийся на стороне будущего короля Роберта Брюса (1306—1329) и женивший своего сына Уолтера (1297–1327) на его дочери Марджори (1315). Их наследник Роберт II (1371–1390) стал королем после смерти бездетного Давида II (1324–1371). Первое двухвековое правление династии С. в Шотландии характеризуется чередой неудачных вой­н с Англией и внутренних междоусобиц. После свержения в 1567 Марии Стюарт корона Шотландии перешла к ее сыну Якову VI (1567–1625). Он сумел подавить смуты, подчинить магнатов и пресвитерианскую церковь, начать инкорпорирование горных кланов. После смерти бездетной королевы Англии и Ирландии Елизаветы I Тюдор (1603) корона перешла к Якову VI, взошедшему на престол под именем Якова I Стюарта. Он тщетно старался превратить унию трех корон в унию государств. Его проект встретил решительное сопротивление в Англии. Революция привела к низложению C. и казни Карла I Стюарта (1649) (см. Английская революция середины XVII в. ). После реставрации С. в 1660 короли Карл II Стюарт (1660–1685) и Яков II Стюарт (1685–1689) правили совместно с парламентами и политическими партиями. Яков II, католик по вероисповеданию, был смещен за проведение политики религиозной терпимости в отношении католического меньшинства и религиозных диссентеров (см. «Славная революция»). В 1688 на престол был призван статхаудер Нидерландов Вильгельм III Оранский, женатый на дочери Якова II Марии II Стюарт. При них произошло дальнейшее сокращение властных полномочий монархии. Последним монархом династии С. была королева Анна Стюарт (1702–1714), реализовавшая государственное объединение Англии и Шотландии (1707). Католическая ветвь С. до середины XVIII в. осуществляла несколько неудачных попыток вернуть корону (см. Якобиты ). После смерти Анны Стюарт (1714), согласно принятому Акту о престолонаследии 1701, на британский престол взошел Георг I , курфюрст Ганновера и основатель Ганноверской династии .

Лит. : Thornton P. M. Stuart Dynasty: Short Studies of its Rise, Course, and Early Exile. London, 1891; Mas­sie A. Royal Stuarts: A History of the Family That Shaped Britain. New York, 2011. С. В. Кондратьев.