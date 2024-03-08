СЕСИЛ, УИЛЬЯМ,

Сéсил ( англ. Cecil) , Уильям, барон Бёрли (13.09.1520 или 1521, Бурн, Линкольншир — 04.08.1598, Лондон) — советник королевы Англии Елизаветы I Тюдор . Предки С., валлийские дворяне, носили фамилию Сейсилт (Seisylt). В XV в. она была англизирована как «Сесил» (Cecil). Дед С. в 1485 сражался в битве при Босуорте на стороне Генриха VII Тюдора и был вознагражден придворным званием йомена королевских покоев и землями в графстве Норхэмптоншир. Отец, Ричард Сесил, был придворным: королевским пажом, смотрителем гардероба, йоменом и джентльменом королевских покоев. Его женой в 1519 стала Джейн Хекингтон. С. был их единственным сыном. Он учился в грамматических школах в Грантэме и в Стамфорде. В 1535 стал студентом колледжа Св. Иоанна (St. John’s College) в Кембридже, где его наставником был ученый-гуманист Дж. Чик. В 1541 С. продолжил обучение в одной из судебных корпораций Лондона — Грейс-Инне. Тогда же он женился на сестре своего наставника Мэри Чик. В 1542 у супругов родился сын Томас (впоследствии барон Бёрли, граф Эксетер). После смерти жены (1544) С. женился вторично на Милдред Кук. У них родился сын Роберт Сесил и дочери Энн (впоследствии графиня Оксфорд) и Элизабет (впоследствии леди Уэнтуорс).

В 1542 С. впервые попал в Палату общин. В 1547 он представлял там Стамфорд, в 1553, 1555 и 1559 — графство Линкольншир, в 1563 — Норхэмптоншир. В 1548 С. стал личным секретарем лорда-протектора Сомерсета, в 1550–1553 занимал пост государственного секретаря и был возведен в рыцарское достоинство (1551). Хотя С. был протестантом, в годы правления королевы Марии Тюдор он, подчиняясь требованию закона, ходил к мессе. Несмотря на это, лишился должности секретаря и места в Тайном совете, а его публичная карь­ера возобновилась лишь с приходом к власти Елизаветы I.

С. управлял землями принцессы Елизаветы уже в начале 1550-х. В 1558 Елизавета I вернула С. членство в Тайном совете и должность государственного секретаря (занимал до 1572). В 1568 С. был назначен председателем суда по опеке. В 1571 королева вознаградила С. за верную службу, сделав его кавалером ордена Подвязки и бароном Бёрли. С 1572 и до конца жизни С. занимал должность лорда-казначея Англии.

На протяжении 40 лет С. оставался доверенным советником королевы и одним из немногих ее приближенных, влиявших на принятие важных политических решений. Своей задачей С. видел обеспечение стабильности елизаветинского режима и сохранение установленной законами 1559 протестантской церкви. Главной угрозой С. считал католичку Марию Стюарт — предполагаемую наследницу престола — и стремился лишить ее власти, а затем и устранить. Его усилия привели к казни Марии в 1587.

Во внешней политике в 1560-х приоритетом С. был антифранцузский альянс с Филиппом II Габсбургом , королем Испании, а также поддержка шотландского протестантского правительства и французских гугенотов. С 1570-х С. переориентировался на союз с французским королем, а также с голландскими протестантами и Шотландией против Филиппа II. Эта политика привела к вой­не с Испанией (1585–1603).

С. похоронен в церкви Св. Мартина в Стамфорде.

Лит .: Read C. Lord Burghley and Queen Elizabeth. London, 1960; Beckingsale B. W. Burghley: Tudor Statesman, 1520–1598. London, 1967; Loades D. The Cecils: Privilege and Power behind the Throne. Richmond, 2007; Alford S. Burghley: William Cecil at the Court of Elizabeth I. London–New Haven, 2008. А. Ю. Серегина.