ЗАГОВОР
Жанр обрядового фольклора, словесный компонент магии.
Текст З. представлял собой последовательное сочетание ритмич. формул; характерны традиц. молитвенные вступления и финальные «закрепки». З. имели разнообразные формы: обращения, просьбы, молитвы, диалога и др. В сюжетно развёрнутых З. присутствовало описание событий, реальных или воображаемых обрядовых действий исполнителя. З. функционировали в устной и письменной форме; их произнесение было приурочено к определённому месту и времени (у реки, на перекрёстке, на пороге, в печи, у куриного насеста; в полночь, на заре, в Великий четверг), могло сопровождаться крестным знамением, действиями с водой, огнём, разл. предметами (др. нар. названия З.: «заклинание», «наговор», «слова», «шептание», «молитва»). Считалось, что текст З. менять нельзя, иначе ослабнет его сила; что разрушить силу З. мог только другой З. Письменные З. нередко носили в ладанке на груди; произносить их было необязательно. З. был предметом тайного ведения знахарей, колдунов, ворожей. Персонажами З. являлись олицетворённые носители зла («двенадцать сестёр – двенадцать дочерей Иродовых», «бес Салчак», «тоска», «худое») и добра (Божья Матерь, Святой Спаситель, святые – Егорий Храбрый и др.), а также природные силы («красно солнышко», «светлый месяц», «ветры буйные», «гром гремучий» и др.). Известны З. лечебные (наиболее многочисленные), хозяйственные (земледельцев, пастухов, охотников), любовные («присушки» и «отсушки»), социальные («На суд идучи», «От пули на войне»). Несмотря на утилитарную направленность, З. часто отличались особой поэтичностью. (см. Мистика).
Издания:
Майков Л. Н. Великорусские заклинания. СПб., 1869. 2-е изд. СПб., 1994;
Русские заговоры и заклинания: Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг. М., 1998.
Автор статьи: Т. В. Зуева.