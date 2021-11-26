ОНЕЙЛЛ ХЬЮ

О`НЕЙЛЛ ХЬЮ (О’Нилл) - второй граф Тирон. Ирландский государственный и военный деятель.

Про­ис­хо­дил из знат­ной гэль­ской се­мьи. Дя­дя О.Р. О’Нейлла. С 1562 года ба­рон Дан­ган­но­на. С 1568 года бо­рол­ся с двою­род­ным бра­том Т.Л. О’Нейллом за вер­хо­вен­ст­во над кла­ном О’Нейллов. Сра­жал­ся на сто­ро­не анг­ли­чан во вре­мя вто­ро­го Дес­мон­да вос­ста­ния в Ман­сте­ре, в 1584 году уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии вы­сту­п­ле­ния скот­тов в Оль­сте­ре и вос­ста­ния Х. Ма­гу­ай­е­ра (1593). В 1585 году про­воз­глашён гра­фом Ти­ро­на, в 1595 году при под­держ­ке английской ко­ро­ны до­бил­ся при­зна­ния се­бя гла­вой кла­на О’Нейллов. Не от­ка­зы­ва­ясь от сою­за с анг­ли­ча­на­ми, пы­тал­ся ук­ре­пить свои по­зи­ции сре­ди ирланских лор­дов; вёл пе­ре­го­во­ры с ка­то­лическими го­су­да­ря­ми о по­мо­щи в борь­бе с Анг­ли­ей. По­сле то­го как ста­ло из­вест­но о его пе­ре­пис­ке с испанским ко­ро­лём Фи­ли­ппом II и па­пой Рим­ским Кли­мен­том VIII (1595), на­ме­ст­ник Ир­лан­дии Г. Бей­дже­нал с круп­ным от­ря­дом всту­пил в зем­ли О’Нейлла, об­ви­нён­но­го в из­ме­не. Со­брав опол­че­ние и за­клю­чив со­юз с кла­ном О’Доннел­лов, О’Нейлл в мар­те 1595 года раз­гро­мил анг­ли­чан в бит­ве при Клон­тиб­ре­те (смотри Ти­ро­на и Тир­кон­нел­ля вос­ста­ние 1595-1603 годы). По­сле это­го вме­сте с другими гэль­ски­ми лор­да­ми пред­ло­жил ко­ро­ну Ир­лан­дии испанскому ко­ро­лю, од­на­ко тот от­ка­зал­ся, по­обе­щав снаб­жать вос­став­ших ору­жи­ем. О’Нейлл так­же не ре­шил­ся при­нять пред­ла­гае­мый ему лор­да­ми ти­тул ко­ро­ля Ир­лан­дии. 14.8.1598 года в бит­ве у Йел­лоу-Фор­да О’Нейлл на­нёс со­кру­шительное по­ра­же­ние английской ар­мии. В 1599 году ему уда­лось за­клю­чить пе­ре­ми­рие с но­вым глав­но­ко­мандующим английскими вой­ска­ми в Ир­лан­дии графом Эс­сек­сом.

По­сле во­зоб­нов­ле­ния во­енных дей­ст­вий в 1600 году ир­ланд­цы пол­но­стью унич­то­жи­ли английские по­се­ле­ния в Ман­сте­ре. В октябре 1601 года при­быв­ший на по­мощь вос­став­шим испанский от­ряд (4 тысячи человек) под ко­мандованием Х. де Аги­лы за­нял город Кин­сейл на юге Ир­лан­дии, од­на­ко был оса­ж­дён английскойар­ми­ей. По­пы­тав­ший­ся снять оса­ду О’Нейлл был раз­гром­лен анг­ли­ча­на­ми и бе­жал на се­вер, а испанский гар­ни­зон сдал­ся. Боль­шин­ст­во ирландских лор­дов пе­ре­шли на сто­ро­ну анг­ли­чан, и к концу 1602 года О’Нейлл ут­ра­тил поч­ти все вла­де­ния в Оль­сте­ре. В начале 1603 года он на­чал пе­ре­го­во­ры с Ели­за­ве­той I Тю­дор, од­на­ко, уз­нав о смер­ти ко­ро­ле­вы, 30.3.1603 года сло­жил ору­жие и сдал­ся анг­ли­ча­нам. Бла­го­да­ря сим­па­тии Яко­ва I Стю­ар­та к ка­то­ли­кам О’Нейлл из­бе­жал су­да, од­на­ко ли­шил­ся большей части сво­их зе­мель. В 1607 году вы­зван в Лон­дон на су­деб­ное раз­би­ра­тель­ст­во, ини­ции­ро­ван­ное английскими ко­ло­ни­ста­ми. Опа­са­ясь аре­ста, 14.9.1607 года О’Нейлл, О’Доннелл и их бли­жай­шие сто­рон­ни­ки с семь­я­ми тай­но от­плы­ли из Рат­мал­ла­на (так называемое бег­ст­во лор­дов). Они бы­ли объ­яв­ле­ны вне за­ко­на и ли­ше­ны всех ти­ту­лов и вла­де­ний. Фи­липп III, со­блю­дая ус­ло­вия ми­ра с Анг­ли­ей 1604 года, от­ка­зал им в убе­жи­ще. В апреле 1608 года ир­ланд­цы при­бы­ли в Рим, где бы­ли бла­го­склон­но встре­че­ны па­пой Пав­лом V. По­след­ние 9 лет жиз­ни О’Нейлл про­вёл в Ри­ме, вы­на­ши­вая пла­ны воз­вра­ще­ния в Ир­лан­дию.