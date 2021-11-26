ОНЕЙЛЛ ХЬЮ
О`НЕЙЛЛ ХЬЮ (О’Нилл) - второй граф Тирон. Ирландский государственный и военный деятель.
Происходил из знатной гэльской семьи. Дядя О.Р. О’Нейлла. С 1562 года барон Данганнона. С 1568 года боролся с двоюродным братом Т.Л. О’Нейллом за верховенство над кланом О’Нейллов. Сражался на стороне англичан во время второго Десмонда восстания в Манстере, в 1584 году участвовал в подавлении выступления скоттов в Ольстере и восстания Х. Магуайера (1593). В 1585 году провозглашён графом Тирона, в 1595 году при поддержке английской короны добился признания себя главой клана О’Нейллов. Не отказываясь от союза с англичанами, пытался укрепить свои позиции среди ирланских лордов; вёл переговоры с католическими государями о помощи в борьбе с Англией. После того как стало известно о его переписке с испанским королём Филиппом II и папой Римским Климентом VIII (1595), наместник Ирландии Г. Бейдженал с крупным отрядом вступил в земли О’Нейлла, обвинённого в измене. Собрав ополчение и заключив союз с кланом О’Доннеллов, О’Нейлл в марте 1595 года разгромил англичан в битве при Клонтибрете (смотри Тирона и Тирконнелля восстание 1595-1603 годы). После этого вместе с другими гэльскими лордами предложил корону Ирландии испанскому королю, однако тот отказался, пообещав снабжать восставших оружием. О’Нейлл также не решился принять предлагаемый ему лордами титул короля Ирландии. 14.8.1598 года в битве у Йеллоу-Форда О’Нейлл нанёс сокрушительное поражение английской армии. В 1599 году ему удалось заключить перемирие с новым главнокомандующим английскими войсками в Ирландии графом Эссексом.
После возобновления военных действий в 1600 году ирландцы полностью уничтожили английские поселения в Манстере. В октябре 1601 года прибывший на помощь восставшим испанский отряд (4 тысячи человек) под командованием Х. де Агилы занял город Кинсейл на юге Ирландии, однако был осаждён английскойармией. Попытавшийся снять осаду О’Нейлл был разгромлен англичанами и бежал на север, а испанский гарнизон сдался. Большинство ирландских лордов перешли на сторону англичан, и к концу 1602 года О’Нейлл утратил почти все владения в Ольстере. В начале 1603 года он начал переговоры с Елизаветой I Тюдор, однако, узнав о смерти королевы, 30.3.1603 года сложил оружие и сдался англичанам. Благодаря симпатии Якова I Стюарта к католикам О’Нейлл избежал суда, однако лишился большей части своих земель. В 1607 году вызван в Лондон на судебное разбирательство, инициированное английскими колонистами. Опасаясь ареста, 14.9.1607 года О’Нейлл, О’Доннелл и их ближайшие сторонники с семьями тайно отплыли из Ратмаллана (так называемое бегство лордов). Они были объявлены вне закона и лишены всех титулов и владений. Филипп III, соблюдая условия мира с Англией 1604 года, отказал им в убежище. В апреле 1608 года ирландцы прибыли в Рим, где были благосклонно встречены папой Павлом V. Последние 9 лет жизни О’Нейлл провёл в Риме, вынашивая планы возвращения в Ирландию.