О’Не́йл, Оуэн Роэ

О’Не́йл ( ирл . O’Neill) , Оуэн Роэ (ок. 1590, графство Арма — 06.11.1649, Каван) — ирландский военачальник, один из вождей Ирландской конфедерации, наиболее известный представитель древнего ольстерского клана О’Нейлов, правившего в Ирландии в XV — начале XVI в., племянник Хью O’Нейла, графа Тирона, руководителя антианглийского восстания 1594–1603. Получил образование у францисканских монахов, обучавших его наряду с латынью военному искусству. С юных лет служил наемником в ирландском полку в испанской армии. Будучи противником английского правления в Ирландии, в 1627 вместе с ирландскими офицерами разработал план вторжения в страну для установления там республики, который не был осуществлен. После начала ирландского восстания (см. Ирландское восстание 1641–1652 ) и создания в 1642 католической Конфедерации О’Н. вернулся в Ирландию и возглавил ольстерскую армию в борьбе против англо-­шотландской протестантской колонизации Ольстера , направленной на его англизацию. Он превратил плохо обученную и недисциплинированную ольстерскую армию в боеспособную силу, одержавшую в 1646 крупную победу над английскими и шотландскими вой­сками при Бенберке. О’Н. стремился к созданию независимой католической Ирландии, ликвидации английской власти и возвращению конфискованных у ирландских кланов земель. Вследствие раскола среди конфедератов пытался захватить власть в столице Конфедерации г. Килкенни, но, потерпев неудачу, заключил временный сепаратный договор с вой­сками Долгого парламента . Выступал против союза между Конфедерацией и королевскими силами в Ирландии, но заключил мирное соглашение с ними после вторжения Кромвеля. Похоронен в графстве Каван в Ирландии.

Лит .: Coffey D. O’Neil and Ormond; A Chapter in Irish History. Dublin, 1914; Casway J. Owen Roe O’Neil and the Struggle for Catholic Ireland. Philadelphia, 1984. Е. Ю. Полякова.