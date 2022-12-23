МОСКОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

Московская торговая компания ( англ. Muscovy Company, Russia Company) — компания, основанная в 1555 для торговли с Россией. Упразднена в 1917. Учредителями выступили исследователь-морепла­ватель С. Кабот и купцы Лондона. Является первым паевым товариществом Англии, в котором не производилась выплата паев после каждой экспедиции, а полученная прибыль реинвестировалась. Предпосылкой к созданию послужила экспедиция Х. Уиллоби и Р. Ченслера. В мае 1553 они отправились на поиски Северо-Восточного прохода в Китай и Ост-Индию (Индонезию). Покровительство миссии оказал король Эдуард VI Тюдор, а финансирование — лондонские купцы. Уиллоби и два его корабля «Бона Сперанца» и «Бона Конфиденца» погибли, однако Р. Ченслер на третьем судне «Эдуард Бонавентура» сумел добраться до Вардё на севере Норвегии. Оттуда он пошел в Белое море до Двинского залива и 24 августа 1553 высадился недалеко от Николо-Корельского монастыря. В 1554 Ченслер был принят царем Иваном IV Васильевичем в Москве. Английские купцы получили право свободной беспошлинной торговли в России, с открытием торговых дворов в Москве, Холмогорах, Вологде (позднее также в Архангельске и Ярославле). В 1555 Ченслер вновь прибыл в Россию уже в сопровождении первых купцов-агентов Р. Грея и Дж. Киллингуорта. Им было даровано право размещать свои представительства во всех русских городах. В 1567—1569 добавлено разрешение на торговлю по Волжскому торговому пути с Ираном и среднеазиатскими государствами, а также на арест судов других стран в Белом море. Владения компании в России были отнесены к опричнине. Однако уже в 1571 ввиду охлаждения отношений с Англией действие этих привилегий было приостановлено. В правление Федора Иоанновича была восстановлена в правах, но затем вновь ограничена из-за финансовых махинаций и ухудшения политических отношений между Россией и Англией. В 1617 царь Михаил Федорович подтвердил привилегии, однако в последующие годы деятельность в России была затруднена конкуренцией со стороны Голландской Ост-Индской компании и русских купцов, недовольных ее особым статусом в торговле. Вследствие Английской революции середины XVII в. в 1649 лишена права работать в России. В 1660 — восстановлена в правах. Окончательно утратила монополию на торговлю с Россией в 1698. Тем не менее, на протяжении всего XVIII в. оставалась важнейшим торговым партнером России на западе. Перечень ввозимых в Россию товаров включал шерстяное сукно, бумагу, металлические изделия, оружие, специи и иные колониальные товары, вывозились древесина, пенька, пушнина, смола, кожи, сало и прочее.

Лит .: Питулько Г. Н. Англичане в России XVI века: опыт изучения первоначального этапа русско-английских связей // Proslogion: Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. 2017. Вып. 3 (1). С. 139—158; Гросс Г. Иван IV и Елизавета I: влияние матримониальных проектов царя на развитие русско-английских отношений // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2019. Т. 18. № 4. C. 938—961; Arel M. S. English Trade and Adventure to Russia in the Early Modern Era: The Muscovy Company, 1603—1649. Lanham, 2019. Е. Г. Домнина.