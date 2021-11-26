МОРГАН ГЕНРИ

МОРГАН ГЕНРИ - английский мо­ре­пла­ва­тель, пи­рат и ка­пер.

Пред­по­ло­жи­тель­но из се­мьи за­жи­точ­но­го зем­ле­дель­ца.

Бро­сив шко­лу, от­пра­вил­ся в Вест-Ин­дию.

По од­ной из вер­сий, при­нял уча­стие в за­хва­те Ямай­ки анг­ли­ча­на­ми (1655 год; см. Анг­ло-ис­пан­ские вой­ны XVI-XVIII веков ), по дру­гой - несколько лет про­вёл в раб­ст­ве на о. Бар­ба­дос.

По­сле рес­тав­ра­ции Стю­ар­тов (1660 год), поль­зу­ясь не­глас­ной под­держ­кой гу­бер­на­то­ра Ямай­ки, воз­глав­лял мно­го­численные экс­пе­ди­ции с це­лью гра­бе­жа испанских вла­де­ний в Ка­риб­ском бас­сей­не.

За­ре­ко­мен­до­вал се­бя ис­кус­ным вое­на­чаль­ни­ком, от­ли­чал­ся край­ней жес­то­ко­стью и ко­вар­ст­вом. Генри Морган при­пи­сы­ва­ет­ся ав­тор­ст­во так называемого Пи­рат­ско­го ко­дек­са.

Около 1663 года уча­ст­во­вал в по­хо­дах в Гон­ду­рас, Гра­на­ду , 1665 году - к ост­ро­вам Сан­та-Ка­та­ли­на и Сан-Ан­д­рес и Про­ви­ден­сия, а так­же в ко­ло­ни­за­ции о. Про­ви­ден­сия, за­хва­чен­но­го у ис­пан­цев.

В 1668 году Г. Морган раз­гра­бил Пу­эр­то-Прин­си­пе (ны­не г. Ка­ма­гу­эй) на о. Ку­ба, за­хва­тил испанский тор­го­вый пост Пор­то­бе­ло, в 1669 году ра­зо­рил г. Ма­ра­кай­бо. Вес­ной 1669 года во гла­ве фло­ти­лии из 11 ко­раб­лей пред­при­нял не­удач­ную экс­пе­ди­цию к Кар­та­хе­не.

В 1670 году стал ко­ман­дую­щим фло­том Ямай­ки.

В 1671 году со сво­им от­ря­дом пе­ре­сёк Панам­ский пе­ре­ше­ек, раз­гра­бил и раз­ру­шил г. Па­на­ма.

Рей­ды Г. Моргана, на­ру­шав­шие мир­ные до­го­во­рён­но­сти ме­ж­ду Анг­ли­ей и Ис­па­ни­ей, по­слу­жи­ли по­во­дом для его аре­ста и пре­про­во­ж­де­ния в Лон­дон (1672 год).

Од­на­ко в 1674 году Карл II по­ми­ло­вал Г. Моргана и воз­вёл его в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во, а в 1675 году ви­це-гу­бер­на­то­ром Ямай­ки, где Г. Морган на­чал борь­бу с пи­рат­ст­вом

. В 1681 году от­стра­нён от долж­но­сти, а в 1688 году ли­шил­ся мес­та в со­ве­те Ямай­ки.

При­чи­ны смер­ти Г. Морнага ос­та­ют­ся не­вы­яс­нен­ны­ми. Пред­по­ла­га­ют, что он скон­чал­ся от ту­бер­ку­лё­за, си­фи­ли­са или цир­ро­за пе­че­ни.

В те­че­ние нес­коль­ких ве­ков кла­до­ис­ка­те­ли без­ре­зуль­тат­но ищут со­кро­ви­ща Г. Морнана, ко­то­рые, как счи­та­ет­ся, он спря­тал на од­ном из ост­ро­вов Ка­риб­ско­го мо­ря.

Об­раз Г. Моргана на­шёл ши­ро­кое от­ра­же­ние в английской и американской му­зы­ке, литературе (Дж. Стейн­бнек, Р. Са­ба­ти­ни, Дж. Тей и др.) и ки­не­мато­гра­фе.